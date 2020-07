Ghali a cena con una donna, è la nuova fidanzata? (Foto)

Ghali era single dalla scorsa primavera quando la storia con la modella Maria Carla Boscono si era interrotta. Dopo un paio di mesi di solitudine, il noto cantante è finito sulle pagine di uno dei settimanali italiani più noti insieme ad una ragazza. Dati gli atteggiamenti, che sembrano molto complici, si è supposto da subito che si tratti di una nuova fidanzata.

Per Ghali, dopo la fine del suo amore con Maria Carla Boscono, questo sembra essere nuovamente un buon periodo. Il passato con tutte le sofferenze sopportate pare ormai come un lontano ricordo per la gioia dei moltissimi fans che, giorno per giorno, seguono il proprio beniamino sui social. Inutile dire che questa novità sentimentale ha entusiasmato proprio tutti.

Ghali, un nuovo amore

Ghali è stato paparazzato sul settimanale Chi di Alfonso Signorini mentre si trova in dolcissima compagnia. Il cantante si trovava a cena in un noto locale di Milano insieme ad una ragazza mora della quale, però, al momento non si sa ancora nulla. Visto e considerato quanto Ghali sia discreto nel suo privato, è già molto che i due siano finiti sulle pagine dei giornali.

Anche sui social, infatti, Ghali non è solito postare foto dei suoi amori o delle sue passioni sentimentali. Tra le pagine di Instagram trovano spazio altri momenti del cantante, in passato vittima di discriminazione. Poco male! Le foto con questa nuova possibile fidanzata hanno subito fatto sgranare gli occhi ai fans che da diversi mesi, ormai, speravano di vedere il proprio beniamino di nuovo innamorato.

Tra passato e successo

Come ogni storia d’amore che finisce, anche quella di Ghali con la Boscono è certamente intrisa di bei ricordi. I momenti dolorosi, però, non mancano e sono proprio questi quelli che il cantante sta cercando di mettersi alle spalle. Osservando le foto, comunque, si legge molta serenità nel suo viso per cui è molto probabile che questo obiettivo sia stato finalmente centrato.

Per il resto, situazioni sentimentali a parte, Ghali si sta godendo appieno i successi del suo ultimo disco DNA che aveva lanciato in maniera ufficiale durante l’ultimo Festival di Sanremo. Chi non ricorda, in quell’occasione, la caduta dalle scale dell’Ariston che poi si è scoperto essere una messa in scena per attirare ancor di più l’attenzione? In ogni caso, vita sentimentale e progessionale sembrano andare a gonfie vele. Per ulteriori dettagli sulla nuova fiamma, però, dovremo attendere ancora un po’.