Costantino Della Gherardesca confessa, “Ho problemi a….”

Costantino Della Gherardesca è tra i conduttori televisivi più amati del Bel Paese. Non tutti, però, sanno che dietro la sua simpatia e dietro i suoi continui sorrisi ci sono celate molte sofferenze. Alcune di queste, tra l’altro, gli hanno causato problemi che porterà per sempre con sé e di cui ha deciso di parlare nelle ultime ore.

L’occasione gli è stata data dalla prossima partecipazione a uno dei programmi più seguiti di Rai Uno. Stiamo parlando di Ballando con le Stelle dove Costantino Della Gherardesca, è ufficiale, parteciperà in qualità di concorrente. Una prova molto dura ma tanto desiderata e alla quale si sta preparando con l’aiuto di un ortopedico. Per quale motivo? Vediamolo.

Costantino Della Gherardesca, danni perenni

Costantino Della Gherardesca ha confessato in una recente intervista di avere dei problemi permanenti alla gamba destra causati da diversi incidenti. Ed in effetti, chi ha seguito Pechino Express, dove il conduttore ha partecipato, aveva notato una camminata un po’ incerta ed in molti si erano chiesti a cosa fosse dovuto questo modo di incedere. Adesso l’uomo ha deciso di aprirsi con chi lo segue raccontando quanto accaduto.

“In passato ho avuto due incidenti piuttosto gravi“ dichiara Costantino Della Gherardesca, proseguendo “Uno in montagna e uno in piscina che mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’”. Della Gherardesca conclude sostenendo come in TV abbia sempre cercato di nascondere questo difetto perché, sotto diversi punti di vista, se ne vergogna moltissimo.

La partecipazione a “Ballando con le Stelle”

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, che partirà tra la fine dell’estate e gli inizi del prossimo autunno, vedrà tra i concorrenti anche Costantino Della Gherardesca. Nel corso dell’intervista l’uomo si è espresso anche su questo affermando “Partecipare a Ballando con le Stelle è prima di tutto una sfida con me stesso“ sottolineando, quindi, che farà del suo meglio per oltrepassare tutti i suoi limiti dovuti a questa problematica alla gamba.

Ogni ballo sarà una vera e propria sfida e Costantino Della Gherardesca ne è pienamente consapevole sin da adesso. Non è un caso se per prepararsi al programma, nonostante manchino ancora diversi mesi al debutto a Ballando, il conduttore si sta già esercitando con l’aiuto di un ortopedico che, con una serie di esercizi mirati. E nel frattempo, tutti i fans del conduttore non vedono l’ora di vederlo nei panni di un provetto danzatore.