Mara Maionchi striglia il marito sui social, “Che ca**o dici…?”

Mara Maionchi è tornata a far parlare di sé per aver redarguito il marito sui social a seguito di un’affermazione certamente poco felice dell’uomo. Per far comprendere il concetto, l’ex giudice di X-Factor ha usato i classici epiteti per i quali, ormai, è divenuta famosa in televisione.

A dare il via al tutto è stata una frase che il marito, Alberto Salerno, ha scritto sui social, in particolare su Twitter, chiedendo e chiedendosi come mai in Rai, sulla prima rete, ci siano così tanti gay. Parole che non sono andate giù a Mara Maionchi che ha così di nuovo dato sfogo al suo carattere fumantino. Cos’ha detto? Vediamolo.

La pietra dello scandalo

Ad aver scatenato tutte le critiche di cui Alberto Salerno è stato sommerso è stata una frase scritta su Twitter un paio di giorni fa. “Ma com’è che su Rai Uno ci sono tanti gay” Che è cambiato qualcosa?” ha scritto l’uomo scatenando un vero e proprio vespaio di critiche social. Le intenzioni, maari, erano sempliccemente provocatorie ma, nei fatti, poi, quanto scritto dal marito di Mara Maionchi è stato interpretato come una frase omofoba.

Questo è stato quello che hanno pensato buona parte degli utenti che hanno letto le parole in questione. Ed ecco arrivare, prima ancora di Mara Maionchi, diversi commenti di artisti che hanno criticato, a volte velatamente, il post di Salerno. C’è chi, ad esempio, gli ha ricordato che i gay sono sempre esistiti e a questo lui ha prontamente risposto “Erano molto più nascosti e meno di potere”.

La strigliata di Mara Maionchi

Mara Maionchi non è certo rimasta a guardare e ha commentato anche lei, a modo suo, le parole del marito prima che questo cancellasse definitivamente il post in questione. “Ma cosa ca**o dici, ti tolgo i social” ha scritto la Maionchi. Una vera e propria minaccia che non è passata inosservata. Alberto Salerno, dopo poche ore dalla cancellazione del post su Twitter ha cercato di discolparsi su Facebook dove si è detto rammaricato per l’equivoco generato.

Chi conosce Mara Maionchi non poteva aspettarsi una reazione differente e, con ogni probabilità, anche lo stesso Salerno non si aspettava altro. Il mare di critiche che gli sono cadute addosso, però, gli avranno forse insegnato che occorre calibrare bene ciò che si dice se non si vuole essere fraintesi. Ed è probabilmente quello che gli ha fatto intendere la moglie col suo commento.