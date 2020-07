Allarme a La vita in diretta Estate, Marcello Masi grida in studio: “Non si può fare!” [FOTO]

Marcello Masi preoccupato a La vita in diretta estate

Nel terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate, nei minuti finali il padrone di casa Marcello Masi si è allarmato per un gesto irresponsabile della sua inviata. Infatti Rosanna Cacio, direttamente dalla spiaggia di Cesenatico, dopo aver intervistato Raul Casadei davanti a una succulente piadina e ad uno Spritz hanno deciso di ballare.

Nello specifico, l’83enne re del liscio che dimostra ancora di essere molto atletico e in forma, ha dimostrato di essere ottimista per la ripresa del nostro Paese dopo il lockdown per il Covid-19. Dopo l’intervista, il musicista ha afferrato con foga l’inviata del programma pomeridiano di Rai Uno facendo insieme un liscio. A quel punto un allarmato Masi ha gridato: “No! No! Non si può fare!”. Ovviamente il conduttore si riferiva alle norme della distanza fisica per combattere la pandemia da Coronavirus.

Raoul Casadei afferra l’inviata Rosanna Cacio e ballano insieme

Dopo l’imprudenza di Mara Venier che a Domenica In ha abbracciato prima Romina Power e poi Loretta Goggi, ora è stato il turno di Raul Casadei a La vita in diretta estate. Il noto musicista romagnolo, preso dall’euforia per una stagione estiva partita in forte ritardo per l’emergenza sanitaria, ha dimenticato delle regole basilari. In poche parole il re del liscio ha afferrato l’inviata Rai Rosanna Cacio e l’h invitata a danzare.

Il padrone di casa del rotocalco Marcello Masi, allarmato di quello che stava accadendo, ha immediatamente provato ad interrompere il ballo che per forza prevede la vicinanza tra i due partner. La collega Andrea Delogu, invece, anch’essa preoccupata, ha provato a minimizzare la situazione dicendo: “Vabbè, sono congiunti, sono sposati”. Arriverà una multa per la giornalista? (Continua dopo la foto)

A La vita in diretta estate non si sono rispettate le norme della distanza fisica

E se nella puntata de La vita in diretta estate andata in onda martedì Andrea Delogu e Marcello Masi si sono scusati col pubblico di Rai Uno, il giorno seguente è stato il turno di Raul Casadei. Infatti il re del liscio non ha rispettato le norme anti-coronavirus avvicinando all’inviata Rosanna Cacio per danzare con lei.

A quel punto, una volta che la frittata era stata fatta, la conduttrice Andrea Delogu ha provato a rassicurare i telespettatori della prima rete: “La nostra Rosanna sta cercando di mettere a posto la situazione”.