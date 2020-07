Pierluigi Diaco nella bufera, maleducato con gli ospiti, il web chiede il licenziamento (VIDEO)

Il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco, è finito al centro di una bufera per alcuni comportamenti assunti nei confronti dei suoi ospiti. In più di un’occasione, infatti, il presentatore si è trovato a dare delle risposte un po’ acide ad alcune persone che ha intervistato.

L’ultimo intervento negativo è avvenuto contro Monica Setta, dato che Diaco ha sbottato contro di lei chiedendole se volesse prendere il suo posto e condurre. La superbia e il tono stizzito del protagonista, però, hanno fatto sbottare il web.

I comportamenti ambigui di Pierluigi Diaco

Da quando Pierluigi Diaco ha avuto la conduzione di un programma tutto suo, suol web è scoppiata la bufera. In molti hanno sempre ritenuto un po’ inopportune alcune risposte del giornalista, al punto da guadagnarsi l’astio di molte persone. Più volte, durante il suo programma, ha attaccato le ospiti che hanno provato ad interromperlo. A quel punto, allora, il presentatore, con un beffardo e sarcastico sorriso, ha dato risposte alquanto acide.

Sul web, allora, molti utenti non hanno potuto fare a meno di criticare il suo comportamento muovendo contro di lui delle pesanti dichiarazioni. La pagina Instagram Trash Italiano ha raggruppato all’interno di un video una serie di clip nelle quali il protagonista ha mostrato poca galanteria verso diverse donne. Pertanto, in molti hanno cominciato a sospettare che il suo sia proprio un vizio. (Continua dopo il video)

La bufera del web

La bufera sollevata dal web contro Pierluigi Diaco è stata davvero molto consistente. Diversi utenti di Instagram lo hanno accusato di essere un cafone poco rispettoso verso i suoi ospiti. Inoltre, pare si senta minacciato da chiunque come se avesse paura che gli possano soffiare il posto da un momento all’altro. Altre persone, invece, si sono chieste come sia possibile che un soggetto come lui sia ancora in televisione e sia anche alla guida di un programma.

I suoi atteggiamenti arroganti lo hanno visto arrabbiarsi anche contro alcuni collaboratori e cameramen, come è possibile vedere dal video in allegato. Per tale motivo, numerosi hanno chiesto alla Rai di provvedere immediatamente a licenziare il protagonista e a sostituirlo con qualcun altro sicuramente più garbato e rispettoso. Lui, dal canto suo, ha risposto pubblicando un post in cui ha parlato della pazienza e della gentilezza, virtù indispensabili. Ovviamente, gli utenti non hanno potuto fare a meno di criticare il pulpito da cui è arrivata la predica.