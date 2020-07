Lorella Cuccarini, dopo l’addio a La vita in diretta dà il lieto annuncio: ” E’ arrivata…” [FOTO]

L’annuncio di Lorella Cuccarini su Instagram

E’ passata una settimana da quando Lorella Cuccarini ha detto addio a La vita in diretta. Un allontanamento molto sofferto e pieni di polemiche per la lettera che la stessa conduttrice ha inviato ai colleghi. In poche parole la professionista romana ha accusato Alberto Matano di essere un maschilista. Archiviata la sua esperienza nel contenitore pomeridiano di Rai Uno, la donna è pronta a godersi l’estate insieme alla sua famiglia numerosa.

Nelle ultime ore, infatti, la presentatrice ha condiviso uno scatto su Instagram che la mostra sorridente al fianco della figlia Chiara. Chi segue la showgirl sa perfettamente che è molto legata ai figli e al marito, infatti negli ultimi tempi sui social ha postato delle foto con loro. Inoltre sul suo canale ha fatto un lieto annuncio: “L’estate è ufficialmente iniziata”.

La foto con la figlia Chiara

Lorella Cuccarini vuole mettersi alle spalle la sua esperienza a La vita in diretta. Per tale ragione la conduttrice ha deciso di fare le sue vacanze insieme ai figli. Nelle ultime ore l’ex collega di Alberto Matano ha postato una foto su IG che la mostra insieme alla 20enne Chiara che è una calciatrice. Una selfie che è stato realizzato dalla stessa ragazza al punto che la donna ha chiesto ai suoi follower se la congiunta è una fotografa promettente o no.

La soubrette romana sta attraversando dei giorni particolari dopo l’addio al programma pomeridiano di Rai Uno. Tanti sostenitori l’hanno tempestata di messaggi di supporto e vicinanza per il trattamento che le ha riservato la Rai. Nel frattempo lei si consola col marito Silvio Testi e i loro quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. (Continua dopo il post)

I possibili progetti professionali di Lorella Cuccarini

Intanto sul web continuano a circolare delle indiscrezioni sul futuro lavorativo di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, rimasta orfana de La vita in diretta potrebbe sbarcare in prima serata. Gira voce che nella prossima stagione televisiva la soubrette romana possa condurre al fianco di Pippo Baudo (colui che l’ha scoperta) una edizione rivisitata di Fantastico, il varietà cult degli Anni Ottanta.

Ma si parla anche di un possibile suo passaggio a La7 o alla conduzione della prossima edizione dello Zecchino D’Oro. Alla Cuccarini pare sia stato riservato lo stesso trattamento subito l’anno scorso da Antonella Clerici.