Tra Barbara D’Urso e Ornella Muti è guerra: “Lo hai fatto veramente a Naike Rivelli?” [VIDEO]

Ornella Muti contro Barbara D’Urso

Dopo lo sfogo social della figlia Naike Rivelli, anche Ornella Muti ha deciso di dire la sua sulla querelle della congiunta con Barbara D’Urso. La nota attrice lo ha fatto attarverso una clip condivisa sul suo account Instagram. In pratica la 65enne si è detta indignata per quello che ha fatto Carmelita nei confronti della consanguinea. Andando con ordine, domenica scorsa madre e figlia avevano realizzato una clip condivisa suoi follower dove avevano raccontato qualcosa che riguarda Lady Cologno.

Nello specifico si sono recate alla caserma dei Carabinieri perché la professionista napoletana ha esposto una querela nei confronti della 45enne. Per tale ragione la Muti si è sfogata così: “Barbara veramente hai fatto una denuncia penale a Naike? Non ci posso credere“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo tra le tre donne.

Carmelita avrebbe denunciato Naike Rivelli

Sembra proprio che la pazienza di Barbara D’Urso nei confronti di Naike Rivelli sia arrivata al limite. Ricordiamo che la 45enne, attraverso il suo discutissimo account Instagram da mesi lancia delle frecciatine velenose nei confronti di Lady Cologno. Per tale ragione quest’ultima ha deciso di tutelarsi esponendo una querela nei confronti della modella.

Una decisione che non è piaciuta per niente ad Ornella Mutiche in diversi video ha denunciato il comportamento dell’ex amica nei confronti della figlia. Proprio la Rivelli in una clip precedente aveva detto: “Mi è stato detto di aver usato il nome di Barbara D’Urso per farmi pubblicità, ma per farlo userei il nome della mia mamma che è conosciuta in tutto il mondo”. (Continua dopo il video)

Lo sfogo di Ornella Muti su Lady Cologno

In diverse occasioni Ornella Muti su Instagram ha spiegato le ragioni del suo accanimento nei confronti di Barbara D’Urso. Quest’ultima che si è sempre professata amica dell’attrice ha attaccato la figlia Naike Rivelli. In poche parole la conduttrice di Pomeriggio Cinque avrebbe commesso un gesto estremo nei confronti della 45nne.

“La cattiva è Barbara, guai a chi mi tocca i figli… poi un’amica. Non è il nostro target, nessuno sfrutta nessuno. Poi una denuncia penale a Naike? Non posso credere tu abbia fatto questo“, ha asserito la 65enne riferendosi alla stakanovista di Mediaset che al momento è in vacanza.