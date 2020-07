Karina Cascella in lutto, immenso dolore per grave perdita: ‘Mi mancherai per sempre (FOTO)’

View this post on Instagram

Oggi mia madre avrebbe compiuto 64 anni. Il primo luglio il giorno del suo compleanno. Non a caso è stato un giorno particolare per me. E mai come oggi ho pensato che lei sia davvero sempre accanto a me. Ci sono delle fatalità delle volte, delle coincidenze dicono, ma io sento invece la sua “presenza” che mi riscalda il cuore. E ho scelto questa foto perché lei sarebbe stata una nonna speciale per Ginni, avrebbe amato molto sia lei che Max e sarebbe stata fiera di ciò che sono oggi❤️ Auguri mamma mi mancherai per sempre❤️ #giadamoredizia🥰