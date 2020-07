Adara Molinero si è fidanzata con il ragazzo delle chat scoperte da Gianmarco Onestini: la reazione dell’ex gieffino

Aveva ragione Gianmarco Onestini: Adara aveva un interesse particolare per la persona delle chat che lui aveva scoperto. Ecco tutti i dettagli

Adara Molinero ha un nuovo amore

Gianmarco Onestini aveva partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso e aveva fatto molto discutere il suo rapporto con Ivana Icardi. Sembrava che tra i due ci fosse qualcosa, lei ha anche lasciato il suo fidanzato, ma poi Gianmarco ha fatto un passo indietro. Dopo qualche mese ha partecipato al Gran Hermano Vip 7 in Spagna e lì ha conosciuto Adara Molinero della quale si è innamorato.

Adara ha lasciato il suo compagno Hugo Sierra (adesso Hugo Sierra ha una relazione con Ivana Icardi) per Gianmarco, anche se la loro storia è stata piena di tira e molla. Alla fine sembrava che avessero risolto ogni cosa e sono andati a convivere in Spagna, ma Gianmarco l’ha lasciata all’improvviso. Il motivo? L’ex gieffino aveva scoperto delle chat compromettenti con un ragazzo.

Adara lo aveva accusato di aver usato questo pretesto per andarsene, mentre Gianmarco continuava a ripetere che lei era davvero una persona falsa e che lo aveva solamente preso in giro. Dopo mesi dall’accaduto ecco che si è verificato quello che aveva detto Gianmarco. Lei ha un nuovo amore ed è proprio il ragazzo di quelle chat.

Adara esce allo scoperto: la reazione di Gianmarco

Quando Gianmarco Onestini aveva parlato di chat compromettenti con un ragazzo, in molti si sono scagliati contro di lui. Adara continuava a rilasciare interviste mostrandosi arrabbiata e in lacrime, convinta di essere stata presa in giro, ma in realtà adesso Adara è uscita allo scoperto proprio con quel ragazzo. Lui è Rodrigo Fuerte Puch. La modella ha detto che si stanno frequentando in modo ufficiale da due settimane e che tra loro sta andando benissimo.

Non poteva mancare, a questo punto, la reazione di Gianmarco Onestini. L’ex gieffino ha scritto un lungo post in spagnolo sul suo profilo Instagram. Ha detto chiaramente che non dimentica tutto il dolore che ha passato, le bugie, e non perdona l’inganno alle persone. Alla fine il tempo gli ha dato ragione “perchè il tempo pone ognuno nel suo luogo, ogni pagliaccio nel suo circo e ogni re sul suo trono“.

Nel frattempo Gianmarco, anche se non dimentica, è andato avanti e dopo le avventure nei vari reality, sta provando a debuttare nel mondo della musica come cantante. Infatti, è in uscita il suo singolo Maracanà.