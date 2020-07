Giovanna Abate frecciatina a Sammy Hassan? “Le donne intelligenti non si lasciano manipolare…” (FOTO)

In questi giorni, Giovanna Abate e Sammy Hassan sono al centro di una polemica dato che tutti credono che si siano lasciati. Nessuno dei due pubblica più contenuti nei quali appaiono insieme e sui loro profili Instagram non ci sono riferimenti alla loro relazione.

Questi fattori, dunque, sembrano bastare al web per insinuare che tra i due sia già tutto finito. Ciò che, però, sta infastidendo maggiormente i fan riguarda il fatto che nessuno dei diretti interessati si sia preso la briga di spiegare cosa sia successo. In queste ore, però, Giovanna ha lanciato una frecciatina, che pare rivolta proprio all’ex corteggiatore.

La frecciatina di Giovanna Abate

Giovanna Abate ha pubblicato una Instagram Stories che ha tutta l’aria di essere una frecciatina per Sammy Hassan. Prima di pubblicare tale contenuto, però, la fanciulla ci ha tenuto a chiarire che ogni riferimento fosse puramente casuale. Il porre l’accento sulla questione, però, ha sortito l’effetto contrario. Il popolo del web, infatti, ha immediatamente colto il riferimento dell’ex tronista al suo presunto ex. Nel caso specifico, l’Abate ha pubblicato una frase molto lunga e importante sulle donne.

Nel dettaglio, il post è dedicato alle donne intelligenti, quelle un po’ difficili da gestire e che non si lasciano manipolare. Molto spesso, gli uomini dicono di desiderare una donna di questo tipo, senza sapere ciò a cui vanno in contro. Per tale ragione, prima di esprimere tale preferenza, dovrebbero ponderare con attenzione ciò che implica porsi al fianco di una persona di questo tipo. (Continua dopo la foto)

Il silenzio di Sammy Hassan

Nel post si evince chiaramente che le donne intelligenti sono autonome e non sono alla ricerca di un uomo da salvare, da crescere o da cui farsi comandare. Il loro desiderio è di porsi al fianco dell’altro e camminare insieme. Giovanna Abate ha detto di condividere appieno ogni singola frase contenuta all’interno di questo contenuto e in molti ci hanno visto un riferimento a Sammy Hassan.

Per il momento, però, la protagonista non ha voluto entrare ulteriormente nel merito della vicenda, lasciando i fan con il fiato sospeso. Anche Sammy, dal canto suo, sta continuando a pubblicare contenuti inerenti la sua vita e il nuovo business relativo alla vendita delle magliette del suo brand. Per quanto ancora durerà questo silenzio? Il web comincia ad essere stanco.