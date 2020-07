“Cosa è successo al naso di Tina?”, Cipollari diversa: il dettaglio della nuova foto

Uomini e Donne è ormai terminato da più di un mese, ma la storica opinionista Tina Cipollari continua ad essere un personaggio amatissimo e sempre più seguito. Su instagram sono tantissime le fanpage a lei dedicate e, i molti suoi fan, si aggiornano a vicenda scambiandosi informazioni sulla loro beniamina.

Tina Cipollari nuovo look ma qualcosa non va

Qualche giorno fa, l’hair stylist dei vip Federico Fashion style ha postato sulla sua bacheca privata una foto che lo immortala proprio con la vamp più amata di Italia. Il parrucchiere ha nuovamente dato un’aggiustatina alla sua chioma, andando anche a toccare il colore dei suoi capelli.

La Cipollari, infatti, appare molto più chiara rispetto al solito, un colore che le dona luminosità e brillantezza. Peccato, però, che a margine dello scatto vi siano anche commenti non proprio positivi.

Alcuni follower sottolineano la diversità della collega di Gianni Sperti, la quale appare, a loro dire, cambiata. “Di nuovo il viso gonfio”, “Senza luci è un’altra”, sono alcuni dei messaggi che si intrecciano però con la valanga di complimenti che è solita ricevere abitualmente.

Considerazioni, le prime, che non sono accettate da tutti, quindi. In molti, infatti, ritendono che la vamp sia diventata ancora più bella, complice anche la dura dieta a cui si è sottoposta in questi mesi. (Continua dopo la foto)

Tina Cipollari e la storia d’amore con Vincenzo Ferrara

Intanto in queste ore circolano notizie su una presunta crisi amorosa tra Tina Cipollari e il suo compagno di vita Vincenzo Ferrara. Una notizia che però non ha nessuna fondamenta. In realtà in molti hanno evidenziato il silenzio social dei due rispetto alla loro storia d’amore. Da tempo, infatti, sia Tina che Vincenzo, non postano scatti insieme e nulla si sa del loro legame.

D’altronde, nei mesi scorsi, in piena emergenza coronavirus, la protagonista di Uomini e Donne aveva fatto sapere di star vivendo un momento, come tutti, molto delicato, e di essere lontana dal suo imprenditore, scongiurando le voci che li volevano distanti e in crisi.

Che abbiano scelto di vivere lontano dai social la loro storia d’amore? Pare proprio che, “vittima” dei tanti ed innumerevoli gossip, la Cipollari abbia scelto strade diverse, nonostante la sua popolarità e il suo successo.