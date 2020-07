Filippo Bisciglia, la verità a poche ore da Temptation Island: ‘Sono stato sul punto di farlo…’

Filippo Bisciglia si è fatto conoscere dal pubblico con la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Con Temptation Island però è riuscito a farsi conoscere per le sue doti da conduttore diventando ad oggi molto amato e seguito sui social. Da anni al suo fianco c’è Pamela Camassa e nonostante il loro legame fortissimo in passato ci sono stati alti e bassi.

Filippo Bisciglia vuota il sacco: “Sono stato sul punto di tradire”

Prima di entrare a far parte del Grande Fratello Filippo Bisciglia era fidanzato con Flora Canto, diventata poi la compagna di Enrico Brignano. In seguito ha iniziato a frequentare Pamela Camassa, conosciuta su una pista di pattinaggio. Filippo e Pamela stanno insieme da molti anni e oggi, a distanza di qualche tempo, non nascondono di aver vissuto momenti di crisi, poi superati. Intervistato da Maurizio Costanzo, l’ex gieffino ha ammesso cose mai dette prima.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono fidanzati da 12 anni e circa due anni fa hanno avuto dovuto superare un periodo difficile. E proprio in questo momento che è stato sul punto di tradire ma con la mente… “Ma nella mia vita non avrei mai rinunciato a lei, che è il mio tutto”, ha confermato il conduttore.

La coppia per ora non pensa affatto al matrimonio ma non manca di certo la voglia di diventare genitori. Il noto presentatore ha ammesso anche di avere tanti difetti e di essere un gran rompiscatole, infatti alla compagnia chiede sempre ordine e impegno nell’essere donna.

Grande attesa per la nuova edizione del reality

Mancano davvero poche ore per questa nuovissima ed attesa edizione di Temptation Island 2020. Grazie agli spoiler sono tante già tanti i colpi di scena avvenuti all’interno del villaggio e Filippo Bisciglia non vede l’ora di raccontarceli in prima persona. L’isola delle tentazioni ormai è un appuntamento fisso di ogni anno e il pubblico sembra davvero appassionato a questo format ideato sempre dalla signora De Filippi.

Per la prima volta nella storia del reality le 6 coppie ‘in gara’ saranno vip e persone normali. Tra i personaggi pubblici troviamo Antonella Elia, il compagno Pietro Delle Piane e all’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il fidanzato ex calciatore Lorenzo Amoruso. Tra gli sconosciuti invece Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio ,Anna e Andrea e, dulcis in fundo, Sofia e Alessandro.