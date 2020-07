Sammy Hassan accusato di aver pronunciato frasi sessiste: “Vergognoso” (FOTO)

Anche se Uomini e Donne è volto al termine da diverso tempo, ormai, i personaggi che ne hanno fatto parte continuano ad essere al centro di polemiche. Tra questi, il più discusso è certamente Sammy Hassan, il quale è stato anche accusato di pronunciare frasi sessiste.

Nel caso specifico, pare che il protagonista abbia fatto delle allusioni contro le donne e la loro propensione a svolgere faccende domestiche. La più perentoria è stata Deianira Marzano, la quale ha sbottato duramente contro l’ex corteggiatore.

Le frasi sessiste di Sammy Hassan

Il compagno, o presunto ex, di Giovanna Abate è un papà a tempo pieno. Dopo aver perso il lavoro a causa del Covid si è cimentato in un nuovo business attraverso la vendita di magliette con il suo logo “My Friends”. Avendo anche un figlio a cui badare, il piccolo Cristian, trascorre molto tempo in sua compagnia e a svolgere faccende domestiche. Molto spesso condivide con i fan i momenti più interessanti e divertenti delle sue giornate, creando molto clamore.

Proprio in questi giorni, ad esempio, ha detto di essere immerso nelle faccende di casa e di essere in crisi. Per tale ragione ha lanciato un appello. Nello specifico, ha detto di necessitare di una donna delle pulizie. Questa frase di Sammy Hassan, però, non è stata digerita molto dagli utenti del web, specie da Deianira, che le ha definite sessiste. L’influencer, infatti, ha registrato delle IG Stories contro di lui in cui lo ha pesantemente attaccato. (Continua dopo la foto)

Le accuse del web e di Deianira

Deianira ha criticato il comportamento del giovane in quanto non fosse affatto giusto affibbiare solo alle donne il ruolo di casalinghe. Inoltre, dato che il giovane pare non avere un lavoro fisso, potrebbe tranquillamente cimentarsi da solo in questo tipo di attività. Le frasi di Sammy Hassan, dunque, sono state reputate inopportune e sessiste, ma il protagonista non ci ha dato molto peso.

L’ex corteggiatore, infatti, non è minimamente intervenuto sulla vicenda né per difendersi né per accusare tutte le persone che lo hanno dipinto come un maschilista. Il suo comportamento, in effetti, è parecchio strano, anche se si pensa a come stia gestendo la presunta crisi con l’Abate. Il fatto che entrambi siano facendo finta di niente sta facendo indispettire i fan, che si aspettavano un po’ di considerazione in più da parte loro.