Adriana Volpe e Andrea Denver in tv insieme: ecco quando

La coppia tanto chiacchierata nei mesi scorsi sarà di nuovo insieme in un programma televisivo. Ecco tutti i dettagli

Adriana Volpe e Andrea Denver di nuovo insieme in tv

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip c’è stata davvero molta attenzione nei confronti di Adriana Volpe e Andrea Denver. Il modello, infatti, non faceva altro che guardare la conduttrice e farle numerosi complimenti. Adriana ha preso il tutto con ironia, vista la differenza d’età e il fatto che entrambi sono accompagnati, tanto che ha deciso di fare alcune foto sexy in piscina per il calendario del reality.

La vicinanza tra i due ha fatto sognare gli appassionati del programma che li voleva insieme, mentre ha infastidito molto il marito della conduttrice. Tuttavia, anche se Andrea ha ammesso che Adriana è la sua donna ideale, ha chiarito che è innamorato della sua fidanzata e che non c’è nulla.

Anche il marito ha avuto modo di conoscere e parlare con Andrea. Infatti, si sono trovati a casa di Fabio Testi per la nota reunion con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. In quell’occasione è stato tutto chiarito. Adesso Adriana e Andrea sono pronti ad essere insieme in un altro programma televisivo.

Adriana e Andrea in tv: i dettagli

Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha avuto l’occasione di tornare a fare il suo lavoro di conduttrice per Sky e per Tv8. Il programma si chiama Ogni Mattina ed è iniziato lunedì 29 giugno con il collega Alessio Viola. Si tratta di un programma di cronaca, interviste, spettacolo, gossip che andrà in onda dalle 10 alle 14 tutti i giorni per tutta l’estate.

È proprio in quell’occasione che Adriana e Andrea saranno di nuovo insieme. Infatti, pare, dalle ultime indiscrezioni che stanno circolando nel web, che Andrea andrà ospite di Adriana Volpe nello spazio dedicato al gossip in una nuova intervista. Il tutto dovrebbe avvenire lunedì 6 luglio.

Tutti i fan della coppia sono molto incuriositi da quel momento. Alcuni, invece, sono molto scettici. Infatti, Andrea Denver, per contratti con alcune case di moda, non può partecipare ad alcuni format televisivi. È proprio per questo motivo che non è mai andato nei programmi di Barbara D’Urso. Potrà andare, quindi, nel programma di Adriana Volpe e Alessio Viola? Non è da escludere il fatto che la rete voglia provare ad alzare un po’ gli ascolti del programma, dal momento che i dati per il momento sono molto deludenti.