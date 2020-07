Nina Moric retroscena sulle nozze con Fabrizio Corona: “Al nostro matrimonio si è messo…” (FOTO)

Un po’ di ore fa, Nina Moric ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha svelato dei retroscena su Fabrizio Corona. Nel caso specifico, la modella si è soffermata su uno specifico episodio avvenuto nel giorno delle loro nozze.

Il tutto è avvenuto mentre la croata era in auto insieme a suo figlio Carlos. I due dibattevano sul tema dell’altezza e, a quel punto, la donna ha sganciato la bomba.

Il retroscena di Nina Moric su Corona

Il rapporto tra Nina Moric e Fabrizio Corona è alquanto pacifico, proprio per tale ragione, la donna si è permessa di svelare un retroscena inedito in merito al giorno delle loro nozze. Tutto è partito nel momento in cui Carlos ha cominciato a fare un discorso in merito all’altezza e alle varie metodologie per riuscire ad accrescere la propria statura di qualche centimetro. A quel punto, allora, Nina ha detto che, a suo avviso, non ci sono tecniche per crescere, è tutta una questione di genetica.

Nella sua famiglia, infatti, sono tutti alti, lei è alta 1.83, sua sorella 1.84, suo nonno oltre i 2 metri e così via. Carlos, allora, ha tirato in ballo suo padre Fabrizio ed ha chiesto alla donna quanto fosse alto. La modella, sorridendo, ha detto che fosse basso, specie se paragonato a lei. L’altezza dell’ex re dei paparazzi, infatti, pare aggirarsi attorno agli 1.80 centimetri. (Continua dopo la foto)

Fabrizio non replica

Il ragazzo, quindi, ha detto che suo padre deve essersi sentito a disagio ad avere accanto una donna più alta di lui. Nina Moric, pertanto, ha colto la palla a l balzo per svelare un retroscena su Fabrizio Corona. La donna ha detto che il suo ex è solito indossare dei rialzi all’interno delle scarpe per sembrare più alto. Proprio per tale motivo, anche in occasione del loro matrimonio indossò dei rialzi.

Subito dopo aver fatto questa confessione, però, Nina si è voluta scusare con il suo ex ed ha detto di volergli bene e poi ha aggiunto un cuoricino. Carlos, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di sorridere dinanzi la confessione di sua madre, mentre Corona ha fatto finta di niente. L’ex paparazzo, infatti, non è minimamente intervenuto sulla vicenda, lasciando che la bomba si spegnesse da sola. In questo periodo è molto impegnato con nuovi progetti lavorativi che lo stanno assorbendo completamente.