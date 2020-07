Gemma Galgani di nuovo single, pausa di riflessione con Nicola Vivarelli: da dama si è ‘svegliata’ (FOTO)

La notizia di una presunta crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si fa sempre più insistente. La dama di uomini donne è apparsa sola e amareggiata sui social e qualcosa conferma la rottura con il giovane Sirius. I due, qualche settimana fa, sono stati avvistati insieme nella Capitale. Poi di entrambi si sono perse le tracce e ora sembra che la Galgani abbia deciso di interrompere la frequentazione.

Conoscenza terminata tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli?

A lanciare l’indiscrezione sulla rottura tra Gemma Galgani e Nicola un noto personaggio amante del gossip e appartenente al mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Amedeo Venza che poche ore fa sui social ha lanciato una notizia bomba.

“Pausa anche per Gemma e il nipotino… Forse e sottolineo forse la bella addormentata si è svegliata e ha deciso di ritornare con i piedi per terra e di guardare in faccia la realtà! Pare che non veda alcun futuro con il ragazzino e trova inutile la frequentazione senza fondamenta!”.

Uno scoop che se fosse vero confermerebbe le voci su Nicola Vivarelli circolate sul web da mesi. Stando a quanto rivelato, dunque, sarebbe stata proprio Gemma a prendere questa decisione drastica, mettendo fine ad una frequentazione che, sin dal principio, aveva fatto storcere il naso a molti. (Continua dopo la foto)

Un amore destinato a finire

Sin dall’inizio la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ha scatenato il pubblico a casa e non solo. Nessuno a mai creduto alla buona fede del giovane 26enne e tanto meno alla possibilità che una donna di 70 si potesse invaghire di un ragazzino.

Anche gli opinionisti di Uomini e Donne avevano iniziato a non vedere di buon occhio la frequentazione tra i due e a quanto pare avevano ragione. La grande differenza di età fra la dama di Torino e Sirius ha sempre destato dubbi, soprattutto in lui accusato, in più di un’occasione, di essere approdato su Canale 5 per visibilità.

Gemma Galgani , però, ha voluto mettere da parte la ragione seguendo il proprio istinto. I due si sono visti anche lontani dalle telecamere e come raccontato, c’è stato il primo bacio a stampo con una mascherina di mezzo. Ad oggi, però, la situazione sembra essere cambiata e proprio per volontà della dama che pare si sia resa conto della troppa differenza di età.