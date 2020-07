Belen, su Instagram messaggio al veleno per l’ex De Martino: “L’amore è per….”

In posa tranquilla – anche se per una pubblicità – mentre si gode il relax in una piscina a strapiombo sul mare, da cui si gode un’incredibile vista mozzafiato. Belen Rodriguez appare calma, come se il chiacchiericcio gossip su Stefano Di Martino non le interessasse. Ma in realtà, la showgirl di origine argentina, è rimasta spiazzata dalle voci circa una nuova fiamma per il ballerino napoletano.

Seminuda, con il decoltè in bella vista, Belen appare più in forma che mai. Una delle donne più amate e desiderate dagli italiani ha girato uno spot per Acqua Rocchetta, brand per cui da anni presta volto, corpo e voce.L’intento della pubblicità è di ricreare la bellissima Venere di Milo ed è per questo che Belen indossa un costume tutto nero ed ha le braccia completamente immerse nell’acqua.

La separazione da Stefano De Martino

La bellezza di Belen Rodigruez non potrà mai eclissarsi, eppure c’è chi, avrebbe scommesso in queste settimane, su una showgirl affranta e sottotono. Nulla di più falso, come si può ben vedere dal suo post-pubblicità pubblicato sul suo account ufficiale Instagram da 9,5 milioni di followers. L’argentina sembra volersi buttare tutto alle spalle, abbracciando la sua nuova vita da single in compagnia di suo figlio Santiago.

Anche se non mancano gli screzi tra i due. Giorni fa, la showgirl, aveva stupito tutti lanciando quella che, a tutti gli effetti, sembrava una frecciata al veleno scoccata in direzione del ballerino di Amici. Belen aveva scritto che l’amore è per gente vera, lasciando intendere che Stefano De Martino abbia avuto una qualche sorta di ripensamento o mancanza di coraggio.

Stefano l’ha lasciata per un’altra donna?

A questo punto viene da chiedersi perchè i due abbiamo concluso la loro relazione. I rumors circa uno flirt di Stefano, avevano lasciato intendere che tra i due si fosse inserita un terzo incomodo, che avrebbe fatto perdere la testa al ballerino. Mentre Belen, lascia intendere che la loro crisi sia iniziata prima e che, soltanto diverso tempo dopo, lui abbia conosciuto effettivamente un’altra persona.

Al momento non sono nemmeno chiari i rapporti tra l’ex coppia d’oro del gossip italiano. Sembra che persino la regina Maria De Filippi sia intervenuta per cercare di riconciliare tra i due, ma sarebbe stato tutto vano. Almeno in nome del piccolo Santiago De Martino.