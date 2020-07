Maria De Filippi, confessione sul Covid: “Ho fatto 6 test, sono angosciata”

La conduttrice più amata di Canale 5, Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha fatto delle inaspettate confessioni sul Covid. Tutti siamo sempre stati abituati a vedere in Queen Mary una donna imperturbabile, ma la verità non è affatto questa.

Nel dettaglio, infatti, la presentatrice di svariati programmi Mediaset è molto ipocondriaca e attenta alle malattie. Per tale ragione, questo non è stato affatto un periodo facile per lei, specie per il fatto che non si è potuta chiudere in casa neppure durante il lockdown.

La preoccupazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi si è rivelata a cuore aperto ad Oggi ed ha fatto delle confessioni sul Covid. La donna ha raccontato di aver trascorso dei momenti davvero molto particolari e difficili, durante i quali si è sentita profondamente angosciata. Per portare avanti il suo lavoro, infatti, la conduttrice è stata costretta a vedere gente anche nel periodo di piena emergenza sanitaria. Anche se ha adoperato tutte le misure di sicurezza, però, non è stata affatto tranquilla.

La protagonista ha rivelato di aver vissuto con maggiore ansia la questione anche per suo marito Maurizio Costanzo. La donna, infatti, aveva una grande paura di portare a casa il virus che avrebbe potuto compromettere di parecchio la vita di suo marito. Ad ogni modo, non ha potuto impedire neppure a lui di andare in ufficio a lavorare, in quanto questo avrebbe significato togliergli la cosa più importante.

Test sierologici sul Covid per la conduttrice

Nel corso dell’intervista, poi, Maria De Filippi ha anche confessato di essersi sottoposta a ben 6 testi sierologici sul Covid. Tutti, ovviamente, sono risultati negativi per fortuna. Anche questi accorgimenti, però, non sono stati in grado di far vivere con leggerezza questo periodo alla presentatrice. Anche in estate, la De Filippi non si ferma mai. Oggi, infatti, partirà Temptation Island, programma molto atteso dal pubblico da casa.

Proprio alcune ore fa, sul profilo Instagram del programma è apparso un video inerente il countdown. Moltissimi fan hanno commentato dicendo di essere davvero impazienti di vedere cosa staranno combinando i vari protagonisti. La curiosità maggiore, ovviamente, è per le vicende che riguardano Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane. Ricordiamo che anche il programma è stato registrato seguendo scrupolosamente tutte le regole anti-Covid.