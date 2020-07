Temptation Island spoiler prima puntata, Sofia in lacrime: “Sta roba è allucinante” (VIDEO)

Sul profilo ufficiale di Temptation Island è apparso un altro video spoiler in merito a quello che accadrà nel corso della prima puntata. L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21.30 circa su Canale 5.

Nella clip in questione si vede Sofia lasciarsi andare ad un pianto disperato dopo aver visto un video del suo fidanzato Alessandro. I due stanno insieme da quattro anni e mezzo, ma il loro rapporto pare sia stato messo in discussione dapprima da lei e adesso da lui durante il reality show. Vediamo tutti i dettagli.

Sofia in lacrime per Alessandro nella prima puntata

Sofia e Alessandro hanno generato parecchio scalpore sin dal video di presentazione. In tale occasione, infatti, i due hanno raccontato di aver vissuto un momento di crisi in quanto lei, per circa sei mesi, ha frequentato un’altra persona mentre era fidanzata. Questo, ovviamente, ha incrinato il loro rapporto, anche se Alessandro ha palesato di essere ancora innamorato di lei. Stando agli spoiler sulla prima puntata di Temptation Island, però, sembra proprio che il ragazzo abbia deciso di “vendicarsi”.

Dalla clip trapelata sul web, infatti, si vede Sofia andare via dal Pinnettu in lacrime dopo aver visto un video sul suo fidanzato. Tale contenuto non è stato mostrato, ma non è difficile intuire quello che è successo. La donna, infatti, è scoppiata in lacrime disperatamente ed ha cercato l’appoggio e il conforto delle sue compagne d’avventura. (Continua dopo il video)

Il web commenta gli spoiler su Temptation Island

La protagonista ha lasciato intendere di aver visto delle cose davvero molto gravi in merito al suo compagno. Lei stessa, infatti, non riusciva a capacitarsi di ciò che i suoi occhi avessero appena visionato. Molto probabilmente, la donna non si aspettava che il suo uomo potesse ambientarsi e lasciarsi andare in così poco tempo con una tentatrice. Al di sotto del post in questione, ovviamente, sono cominciati a pervenire centinaia di commenti.

Moltissimi utenti hanno asserito di non vedere l’ora di assistere alla puntata di questa sera. Altri, invece, hanno chiesto di non fare più anticipazioni onde evitare di perdere l’effetto sorpresa. Stando agli spoiler, infatti, la prima puntata di Temptation Island si prospetta davvero scoppiettante. Tra le altre coppie che hanno avuto problemi ci sono anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane e poi Ciavy e Valeria. Per scoprire tutto, quindi, non ci resta che attendere la puntata di questa sera.