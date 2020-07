Pierluigi Diaco confessa la lite con Alberto Matano: spuntano scorrettezze contro Lorella (FOTO)

In queste ore si è molto parlato della presunta lite avvenuta dietro le quinte tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano. I due si sarebbero duramente scontrati dietro le telecamere lasciandosi andare a urla e frasi pesanti.

Questo rumor, però, è stato parzialmente smentito dal giornalista, il quale ci ha tenuto a fare delle precisazioni. Nello specifico, c’è stato un confronto tra i due, ma non si sarebbe trattato di una discussione dai toni funesti. Inoltre, pare ci sia di mezzo Lorella Cuccarini.

La versione di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco sta generando particolare sgomento in questi giorni, l’ultimo gossip riguarda la lite con Alberto Matano. Voci di corridoio hanno lasciato trapelare la notizia secondo cui i due abbaino avuto un acceso alterco. Diaco, però, attraverso un post su Twitter, ha dichiarato di non essersi scontrato in modo duro con il suo interlocutore, ma di avergli semplicemente palesato il suo punto di vista. Nello specifico, Pierluigi pare non abbia gradito il modo in cui il conduttore avrebbe trattato la Cuccarini.

Per tale ragione, ha preferito dirgli di persona cosa pensa realmente di tutta questa storia, onde evitare che qualcun altro gli riportasse le sue dichiarazioni. Il conduttore di Io e Te, però, nel tweet in questione ci ha tenuto a chiarire di aver adoperato assolutamente dei toni educati e privi di ogni tipo di ostilità. Gli utenti del web, però, non sono sembrati molto a favore del protagonista. (Continua dopo il post)

#matano è stato sleale con l’amica @LCuccarini Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato. Non ci sono state urla, scenate, nè erano presenti dirigenti Rai. Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa.Dettata da chi? — pierluigi diaco (@pierluigidiaco) July 2, 2020

La reazione del web e di Alberto Matano

Dopo il chiarimento di Pierluigi Diaco sull’alterco con Alberto Matano, il web ha sbottato contro il giornalista. In particolar modo, c’è chi ha alluso alla sua scarsa educazione mostrata negli ultimi tempi. Il suo parametro di rispetto, infatti, pare cozzare completamente con quanto pensa la maggior parte degli utenti dei social. A parte le critiche, però, c’è anche chi si è schierato dalla parte di Diago apprezzando la sua schiettezza, anche se a volte un po’ perentoria.

Matano, invece, ha deciso di chiudersi in un rigoroso silenzio non commentando affatto quanto accaduto. Pertanto, almeno per il momento, questa sembra essere solo la versione dei fatti di Pierluigi. Bisognerebbe attendere anche quella di Alberto per poter avere un quadro più dettagliato e complessivo di quanto realmente accaduto.