Anna Falchi e Beppe Convertini, scontro a Rai Uno: “E’ un impiccione, fatti i fatti tuoi…”

Beppe Convertini mette in imbarazzo Anna Falchi

Continua la programmazione di C’è tempo per… con Anna Falchi e Beppe Convertini. I due hanno preso il posto di Italia Sì, giorno per giorno di Marco Liorni. Nella puntata in onda giovedì 2 luglio 2020 i padroni di casa hanno messo su una gag durante l’ospitata della scrittrice Catena Fiorello. L’attrice si è molto imbarazzata quando si stava parlando di mamme.

Il conduttore di Linea Verde ha affermato che la madre di Catena oltre ad essere una donna molto forte e protettiva coi suoi figli è stata anche, per qualche tempo, la suocera della stessa Falchi. Ricordiamo, infatti, che quest’ultima e Rosario Fiorello hanno avuto una relazione sentimentale. In modo ironico Beppe ha esclamato: “Anche Anna la conosce, diciamo che è stata anche sua suocera per un periodo di tempo”.

Anna Falchi sbotta ironicamente contro Convertini

Nel quarto appuntamento settimanale di C’è tempo per… nello studio romano è intervenuta Catena Fiorello che ha presentato il su nuovo libro ‘Cinque donne e un arancino’. A tal proposito Beppe Convertini ha preso la palla al balzo per metter in imbarazzo la collega Anna Falchi. Durante il confronto con la nota scrittrice siciliana, si stava parlando di mamme, in particolare quella di Fiorello.

Ad un tratto il padrone di casa ha fatto notare alla suo ospite che per un arco di tempo la collega è stata la nuora di sua madre. Ovviamente la diretta interessata, spiazzata dalla confessione di Beppe ha avuto un momento d’imbarazzo. Dopo essersi ripresa ci ha riso su dicendo: “Fatti i fatti tuoi, è un impiccione. E’ un dirimpettaio e quindi fa l’impiccione”.

A C’è tempo per… la storia del 93enne Pasquale

Una puntata frizzante quella di C’è tempo per… in oda giovedì 2 luglio 2020. Oltre alla presenza di Catena Fiorello che ha presentato il suo nuovo libro, Anna Falchi e Beppe Covertini hanno avuto in studio Sandra Milo e la figlia. Successivamente i due padroni di casa del programma mattutino di Rai Uno hanno parlato di una storia molto commovente che ha per protagonista il 93enne Pasquale.

Quest’ultimo, nonostante l’età non proprio giovanissima tutti i giorni si reca a mare per farsi il bagno, anche durante l’inverno. Per l’occasione il soggetto ha fatto un tuffo e successivamente ha raggiunto l’inviata Barbara Di Palma. Mentre dallo studio la conduttrice è rimasta particolarmente colpita dicendo: “Che coraggio Barbara a tuffarsi con i vestiti“.