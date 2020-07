Oroscopo 3 luglio 2020: Gemelli più audaci in amore, Scorpione in procinto di sorprese

L’Oroscopo del 3 luglio esorta i Gemelli ad osare un po’ di più in amore. Gli Scorpione, invece, non devono mollare la presa, presto ci saranno delle ottime notizie in amore.

Previsioni 3 luglio da Ariete e Vergine

Ariete. Siete stanchi e debilitati e questo non favorisce certamente la vostra lucidità mentale. Per tale ragione è opportuno rimandare alla prossima settimana le decisioni importanti. Se non sapete quale strada prendere è del tutto normale in questo momento, sappiate che è una nuvola passeggera, a breve tutto sarà più chiaro.

Toro. La parola d’ordine per la giornata odierna è: calma. Avete questioni importanti a cui badare, specie per quanto riguarda il lavoro, pertanto, non potete permettervi errori o distrazioni. In merito all’amore, invece, vi attendono giorni molto positivi durante i quali potreste riscoprire anche una vecchia passione.

Gemelli. Risvolti interessanti per quanto riguarda il lavoro. Se siete in attesa di una risposta, essa potrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. In amore siate un po’ più audaci. Le stelle sono dalla vostra parte ma dovete abbandonare un po’ di timidezza e lasciare spazio alla vostra vera personalità.

Cancro. L’amore attraverserà un momento di grande serenità e distensione. L’Oroscopo del 3 luglio vi esorta ad approfittare di questo fine settimana per lasciarvi andare a qualche coccola in più con il partner. Se, invece, siete single, uscite più che potete perché sarete dotati di un carisma irresistibile.

Leone. Se siete in procinto di acquistare una casa, o di fare investimenti importanti, sappiate che questo è il momento giusto per agire. Anche in amore sono molto favoriti i sentimenti. Le relazioni stabili potrebbero arrivare a fare delle scelte, ma sono favoriti anche i nuovi amori.

Vergine. Molti di voi si stanno trovando a fare i conti con problemi risalenti al vostro passato. Chiudete tutte le porte necessarie e guardate avanti. Trascinarvi situazioni e relazioni logore non vi sarà di nessun aiuto in questo momento. Nel lavoro ci sono un po’ di cose da gestire e rivedere, fate attenzione.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Evitate il più possibile i litigi. Se vivete delle relazioni burrascose, cercate di mettere un punto definitivo o di trovare una soluzione. I prossimi giorni saranno molto impegnativi dal punto di vista lavorativo, pertanto, sarà necessario impegnare le vostre energie per le cose costruttive.

Scorpione. I nati sotto questo segno stanno per vivere un momento davvero idilliaco per quanto riguarda i sentimenti. Il mese prossimo potrebbe regalarvi delle sorprese inaspettate, pertanto, è il momento di non mollare la corda. Anche nel lavoro c’è un po’ di tregua e stabilità.

Sagittario. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà molto più sicuri di voi e intraprendenti. L’Oroscopo del 3 luglio denota una giornata all’insegna della condivisione e dei rapporti con gli altri. Cercate, però, di non essere troppo logorroici e di ascoltare anche ciò che gli altri hanno da dire.

Capricorno. Saturno entra nel vostro segno e vi renderà particolarmente ambiziosi. A partire da oggi potrete cominciare a costruire le basi del vostro futuro. In questo periodo, però, siete anche molto realisti, pertanto, non vi lascerete trasportare da progetti impossibili. Siate tenaci e potrete arrivare molto lontano.

Acquario. Molti dei nati sotto questo segno stanno attraversando uno dei periodi più importanti della loro vita. Questo vi sta dando grande soddisfazione, ma anche molti impegni e scocciature. Nel lavoro sono in arrivo delle interessanti novità, ma cercate di non caricarvi di troppe responsabilità.

Pesci. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, oppure di una relazione duratura, questo non è il momento giusto per assecondare le vostre volontà. Concentratevi sul lavoro e un po’ di più su voi stessi. Abbandonate la concezione che da soli non vi bastate. Proprio quando smetterete di cercare l’amore con così tanta insistenza, esso arriverà.