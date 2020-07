Romina Power di nuovo innamorata dopo Al Bano? La dedica: “L’amore è l’unica realtà…”

Romina Power e il lutto per la morte della sorella Taryn

Negli ultimi giorni Romina Power è finita nel mirino della Rai per il comportamento irresponsabile a Domenica In insieme a Mara Venier. Le due donne si sono abbracciate davanti alle telecamere infischiandosene delle regole anti-coronavirus. L’ex moglie di Al Bano si è recata nella trasmissione di Rai Uno per parlare della sorella Taryn che è venuta a mancare lo scorso venerdì a causa di una leucemia.

La cantante statunitense non sta attraversando un bellissimo periodo perché oltre al lutto è impossibilitata a raggiungere la sua amata California. Tuttavia la donna sta ricevendo l’affetto e la vicinanza, seppur virtuale, dei suoi numerosi fan. Una dimostrazione di tutto ciò l’ha date la stessa Romina che ha fatto una dedica su Instagram.

La dedica romantica su Instagram: a chi è rivolta?

Qualche giorno fa Romina Power ha postato uno scatto su Instagram accompagnato da una didascalia molto romantica. A chi sono rivolte tali parole? “L’amore è l’unica realtà e non è solo un mero sentimento. È la verità ultima che risiede nel cuore della creazione”, è questa la frase che è stata tradotta in italiano. Poi l’ex moglie ha commentato così: “So true”.

Nonostante lei e il Maestro Carrisi si sono lasciati da oltre vent’anni, la cantante americana non ha mai smesso di credere all’amore. Tuttavia la donna non ha nessuna intenzione di intraprendere una nuova storia con un altro uomo. Lo ha detto lei stessa qualche giorno fa a Domenica In mentre Mara Venir e Loretta Goggi la incitavano a lasciarsi andare. Ma dietro a questo commento cosa si nasconde? (Continua dopo il post)

Il post di Romina Power è stato frainteso

Prima che Al Bano confessasse di stare di nuovo insieme con Loredana Lecciso, sul web girava con insistenza la voce di una possibile reunion sentimentale con Romina Power. Purtroppo per i fan della storica coppia non è così: i due artisti hanno solo un rapporto professionale e niente più. La dedica postata qualche giorno fa su Instagram è stata fraintesa da tutti.

La cantante statunitense non ha nessun nuovo amore ma è una frase che le piaceva e molto e per tale ragione l’ha condivisa sul noto social network. In poche parole la madre di Yari, Cristel e Romina Junior è felicemente single e non ha nessuna voglia di intraprendere una nuova relazione.