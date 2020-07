Bianca Guaccero imbarazzata a Detto Fatto, il suo ex la chiama in diretta e dice: “Lei era molto…”

Bianca Guaccero e l’ultima settimana di Detto Fatto

Da un paio di stagioni Bianca Guaccero è alla guida di Detto Fatto, il programma di tutorial di Rai Due che precedentemente era nelle mani della collega Caterina Balivo. Dopo oltre due mesi di stop dovuto alla quarantena per il Covid-19, qualche settimana fa la professionista pugliese e la sua squadra di tutor sono tornati per fare compagnia al pubblico e insegnare a loro dei tutorial.

Ormai sono gli ultimi giorni di programmazione, tuttavia la padrona di casa non perso occasione per ironizzare e scherzare con altri componenti del cast. Di recente, ad esempio durante la SuperCassifica Jon curata da Jonathan Kashanian, l’ex gieffino e la donna si sono lasciati andare ad una confidenza. Quale? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La cena amichevole con Jonathan Kashanian

A Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero ha esclamato: “Che serata!”. In pratica la professionista pugliese si è riferita alla cena che ha fatto insieme a Jonathan Kashanian dopo un anno di collaborazione. Quindi non si è trattato di un incontro galante ma amichevole con il collega.

“Una serata insieme a Jonathan diventa una serata ricca di avventure”, ha confessato la donna riguardo la cena in un noto ristorante nel capoluogo lombardo. E durante la puntata la padrona di casa ha ricevuto in diretta una telefonata inattesa. Quest’ultima a sua insaputa è stata protagonista di una divertente gag live.

Bianca Guaccero chiamata in diretta dal suo ex

In poche parole l’ex fidanzato di Bianca Guaccero, l’ex calciatore Nicola Ventola ha deciso di chiamarla in diretta a Detto Fatto. I due hanno avuto una storia d’amore quando entrambi erano ancora molto giovani. Lo sportivo ha spiazzato la professionista pugliese e Jonathan Kashanian che minimamente sospettavano di una cosa del genere. Approfittando della sua presenza, l’ex gieffino gli ha chiesto: “È un anno che vorrei parlare con un ex della Guaccero, quindi Nicola vuota il sacco. Cosa ci puoi raccontare?”.

Messo alle strette dall’opinionista, Ventola ha confessato che Bianca era abbastanza gelosa. Poi ha raccontato che durante una cena con gli amici lei gli versò addosso del vino rosso. Per quale ragione? A confessare tutto ci ha pensato la stessa Guaccero: “Arrivò il messaggio di un’altra donna sul suo cellulare“. Nonostante la fine della relazione tra i due è rimasto un ottimo rapporto d’amicizia.