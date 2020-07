Uomini e Donne: ennesime frecciatine social tra Alessandro Graziani e Davide Basolo

I due ex corteggiatori di Giovanna Abate proprio non riescono a sopportarsi. Ecco che cosa hanno scritto sui social

Uomini e Donne: continua l’astio tra Alessandro Graziani e Davide Basolo

Nonostante la pandemia Coronavirus la stagione di Uomini e Donne si è conclusa con ben tre scelte. Infatti, Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Giovanna Abate hanno fatto la loro scelta. Giovanna Abate, in particolare, ha continuato il suo percorso tenendo i due corteggiatori che le erano piaciuti di più, ovvero Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Poi ha aggiunto anche l’Alchimista (Davide Basolo), colui che l’ha conquistata con le parole nel nuovo format della trasmissione.

Davide ha giocato molto sulla sua identità, coprendosi il viso con una maschera per settimane prima di farsi vedere da Giovanna e da tutti gli altri. Per questo motivo, gli altri due corteggiatori hanno provato una grande antipatia nei suoi confronti. In studio hanno litigato spesso e poi, alla fine della trasmissione, lo scontro è continuato su Instagram.

Giovanna ha scelto Sammy, con il quale le cose sembrano non andare molto bene, ma Alessandro e Davide continuano a battibeccarsi sui social. Qualche settimana fa Alessandro aveva lanciato una bella frecciatina a Davide per essersi fatto verificare il profilo Instagram con tanto di spunta blu appena dopo la scelta, quando Davide continuava a piangere per la delusione subita.

Le nuove frecciatine social

L’antipatia tra Alessandro e Davide non si è fermata. Nonostante Giovanna abbia preso una strada diversa dalle loro, non c’è verso che i due ex corteggiatori possano andare d’accordo. Infatti, Alessandro ha lanciato l’ennesima frecciatina. Un utente Instagram ha scritto un commento criticando l’atteggiamento e l’interesse di Sammy Hassan. Ebbene, Alessandro ha risposto con un “C’è chi è peggio, fidati” aggiungendo come emote la maschera, simbolo con il quale Davide ha giocato il suo ruolo di Alchimista. (Continua dopo la foto)

Poco dopo, tramite una Instagram Story, Davide Basolo ha replicato. Come potete vedere qui sotto, l’Alchimista ha scritto che ci sono persone che continuano a parlare di lui nonostante lui non abbia mai fatto il nome di queste persone. Poi ha aggiunto: “Se non è invidia questa non so davvero cos’altro pensare“. (Continua dopo la foto)

Davide non ha voluto fare nomi ancora una volta, ma sembra abbastanza chiaro che il riferimento sia ad Alessandro Graziani. Quest’ultimo, invece, anche se non l’ha mai nominato nelle sue frecciatine, trova sempre il modo per far capire che sta parlando di Davide.