Pierluigi Diaco furioso con Monica Setta: “Vuoi condurre tu!?”. Gelo e imbarazzo a Io e Te [VIDEO]

Pierluigi Diaco ospita Monica Setta a Io e Te

Continua la programmazione di Io e Te negli studi di Via Teulada a Roma. Alla guida del rotocalco pomeridiano di Rai Uno c’è Pierluigi Diaco che ore fa ha attaccato pubblicamente Alberto Matano prendendo le difese della collega Lorella Cuccarini. Nella puntata in onda mercoledì, il padrone di casa ha avuto come ospite Monica Setta, reduce dalla stagione record di UnoMattina in Famiglia insieme a Tiberio Timperi.

Chi segue la professionista pugliese sa perfettamente che spesso prevarica gli altri durante i discorsi. E proprio a Io e Te, dopo pochi minuti d’intervista è accaduto qualcosa che ha infastidito il presentatore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Diaco riprende Setta, lei imbarazzata

Mentre Pierluigi Diaco stava formulando una domanda a Monica Setta, quest’ultima lo ha bruscamente interrotto provocando una reazione spropositata del padrone di casa. Tra i due c’è stato un battibecco visto i loro caratteri forti, ma la conduttrice di UnoMattina in Famiglia, grazie all’ironia che la contraddistingue ha provato ad allentare il clima teso che si era creato in studio.

Tuttavia il giornalista è apparso leggermente infastidito e il suo sguardo lo dimostrava. Ad un tratto però, Diago ha sbottato così: “Vuoi condurre tu?!”. Affermazione che ha fatto calare il gelo e un velo d’imbarazzo tra i pochi presenti a Io e Te. Poi accennando un sorrisino, il giornalista ha lanciato una frecciata velenosa alla collega che è rimasta senza parole per quello che stava accadendo davanti ai suoi occhi. (Continua dopo il video)

I precedenti di Pierluigi Diaco a Io e Te

Non è la prima volte che in questa seconda edizione di Io e Te Pierluigi Diaco perde le staffe con i suoi ospiti in studio. Un paio di settimane fa è accaduta la stessa cosa avvenuta mercoledì pomeriggio con Monica Setta. In quell’occasione era una donna non famosa che, correggendo il padrone di casa ha avuto modo di vedere la furia del giornalista. Quest’ultimo le ha chiesto se volesse condurre lei al suo posto.

Ma non è finita qui perché con la stessa signora ha fatto qualcos’altro, ovvero ha censurato un suo discorso. Atteggiamento, quello di Diaco, che non piace per niente al popolo del web e ai telespettatori di Rai Uno che chiedono il licenziamento oppure una multa per il comportamento ineducato del professionista.