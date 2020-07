Beautiful spoiler 3 giugno 2020: Thomas decide di tacere

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 13.40 rivelano che la scelta di Thomas sarà diversa da quella iniziale. Il giovane Forrester non avrà intenzione di rivelare che Beth è viva a Steffy, anche se in un primo momento aveva pensato che fosse la decisione giusta. Vedendo la serenità della sorella, non se la sentirà di darle un dolore così grande.

Nella puntata di Beautiful di domani, Thomas andrà via dalla casa sulla spiaggia con il segreto sullo scambio di culle non ancora svelato. Con il passare dei giorni, capirà che forse è stata la scelta migliore, anche perché Hope rischierebbe di tornare con Liam se solo sapesse che Beth è viva.

Beautiful puntata di venerdì 3 luglio 2020

Nella puntata odierna Thomas stava rivelando a Steffy che Phoebe è in realtà Beth. Se la verità fosse venuta a galla, la giovane stilista avrebbe dovuto rivedere tutti i suoi piani, proprio ora che Liam ha deciso di tornare a vivere alla villa per stare accanto a lei e alle loro bambine. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas avrà un rimorso di coscienza e così dopo essersi allontanato dalla villa, si dirigerà verso casa sua per incontrare Hope.

Nella puntata di Beautiful in onda domani, il giovane Forrester vorrà raccontare tutta la verità a Hope. Qui però vedrà la Logan Junior piuttosto triste e sconsolata. Oltre ad aver perso Beth, sta facendo i conti anche con la fine del suo matrimonio, visto che ha da poco firmato le carte per l’annullamento del matrimonio con Liam. L’unica persona che sembra consolarla è il piccolo Douglas.

Hope e Thomas vicini

Hope sta trovando un po’ di sollievo grazie alla presenza del piccolo Douglas e di Hope, che le sono vicini in questo momento difficile dopo il divorzio da Liam. Vedendola in in un momento di tenerezza con Douglas, Thomas non se la sentirà di raccontarle la verità su Beth. A malincuore, il Forrester Junior tacerà nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful dell’episodio di venerdì 3 luglio 2020, Thomas darà un bacio a Hope e le prometterà di fare di tutto per la sua felicità. Il giovane però si sentirà dire ancora una volta che l’unico uomo che Hope ama è Liam, anche se si sono separati per sempre. Thomas non digerirà questo boccone amaro e inizierà ad avere una vera e propria ossessione nei confronti di Hope.