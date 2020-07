Una Vita trama 3 luglio 2020: Genoveva giura vendetta

Le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 luglio 2020 in onda su Canale 5 svelano che la morte di Samuel non sarà esente fa conseguenze. Il povero Alday, capendo di non avere più una via di fuga, ha provato a lasciare Acacias con Genoveva. Proprio in quel momento però, Cristobal si è piazzato davanti a loro con l’intenzione di uccidere la Salmeron. Samuel, facendole scudo con il suo corpo, ha evitato che morisse.

Il proiettile ha però colpito Samuel, che si è accasciato a terra. Anche se andrà in ospedale, l’Alday morirà tra le braccia di Genoveva. Saputo di quanto accaduto, i vicini si sentiranno in colpa per non aver capito il pericolo che i coniugi Alday correvano. La reazione della Salmeron sarà invece diversa, come vedremo nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 domani.

Una Vita puntata di venerdì 3 luglio 2020

L’ex protettore della Salmeron è riuscito a trovarla e ha provato ad ucciderla, ma il gesto generoso ed eroico di Samuel lo ha fermato. L’Alday ha pagato con la vita il suo amore per la moglie. Felipe inizierà a pensare che è anche colpa sua se questa tragedia ha sconvolto Acacias, visto che come tanti altri ha negato a Samuel un prestito per poter fuggire dal sicario. Lo stesso sarà per Susana e Rosina, così come per Antonito. Genoveva nel frattempo si dispererà.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, la Salmeron sarà furiosa con tutti i vicini che non l’hanno aiutata e così si chiuderà nella sua abitazione per vegliare il marito. Accecata dall’odio, prometterà a se stessa di vendicarsi di tutti coloro che non hanno aiutato suo marito a fuggire. Dovranno pagarla molto cara, questo è sicuro.

La promessa di Genoveva Salmeron

Genoveva comincerà a provare odio nei confronti di tutto il quartiere e penserà a vari modi per vendicarsi di ciascun vicino che ha negato loro un semplice prestito. Dopo aver pianto lacrime amare sul corpo di suo marito, si farà coraggio e forza per mettere in atto le sue intenzioni. Da questo momento in poi, Genoveva non sarà più la stessa, come vedremo nelle prossime puntate di Una Vita.

Infine, nell’episodio di Una Vita in onda domani, venerdì 3 luglio 2020 su Canale 5, la Salmeron capirà cosa fare. Lascerà Acacias per un po’ di tempo, in modo che nessuno abbia più sue notizie. Nel frattempo, Telmo starà accanto a Lucia che, come sappiamo, è purtroppo prossima alla morte.