Veronica Ursida come una furia su Instagram: “Me la pagherete tutti, carissima” (FOTO)

Veronica Ursida, dama del trono over di Uomini e Donne, si è scagliata come una furia contro alcune persone su Instagram. La donna non ha fatto nomi e da quanto emerso sembra che ce l’abbia con più di una persona.

Nello specifico, ha sbottato contro alcune persone che, in questo periodo, hanno fatto delle illazioni contro di lei e l’hanno accusata di essersi “macchiata” di qualche colpa. La protagonista è apparsa davvero su di giri, pertanto, vediamo cosa è successo.

La furia di Veronica Ursida su Instagram

Non è certamente la prima volta che Veronica Ursida finisce al centro di qualche polemica, ma stavolta è apparsa davvero una furia su Instagram. Attraverso delle IG Stories, infatti, la dama ha dichiarato guerra a tutte quelle persone che, in questi giorni, si sono prese la briga di accusarla di qualcosa. A quanto pare, diverse persone si sono permesse di fare insinuazioni contro di lei, che non ha affatto gradito. La donna ha esortato chiunque avesse qualcosa da dire sul suo conto a portare delle prove e non ad inventare solo fandonie.

La protagonista ha ammesso di essersi davvero stufata di doversi giustificare di cose assurde e assolutamente infondate. Se fino a questo momento era rimasta in silenzio in virtù della sua indole buona e pacifica, adesso è il momento di salutare quella versione di sé. Nel corso dello sfogo, infatti, ha detto che d’ora in poi comincerà a divertirsi lei dato che si è rivolta a degli avvocati. (Continua dopo la foto)

La dama sporge denunce

A tal proposito, ha esortato tutti coloro che hanno inventato bugie sul suo conto, o che hanno intenzione di farlo, a prestare molta attenzione. Proprio nel momento dello sfogo, la dama ha detto di essere dinanzi la sede dei carabinieri per sporgere delle pesanti denunce per diffamazione. Al momento, non sono chiari con esattezza i motivi che hanno spinto Veronica Ursida a diventare così una furia su Instagram.

Ad ogni modo, non è difficile intuire cosa possa essere successo. Molto spesso, infatti, la donna è stata accusata di avere delle frequentazioni al di fuori di Uomini e Donne. Se così fosse, ovviamente, la protagonista avrebbe preso in giro tutti, compreso il suo ultimo spasimante Giovanni Longobardi, del quale non ci sono notizie. Pertanto, non è chiaro se i due stiano ancora insieme oppure no.