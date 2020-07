Sossio Aruta contro Antonio Zequila sfogo social dopo la sentenza “Assolto sciacquati la bocca”

Si scaglia contro Zequila l’ex gieffino Sossio Aruta, il compagno della Bennardo è stato assolto riguardo al mantenimento negato ai figli

Pare sia finita l’odissea per Sossio Aruta riguardo alle questioni legali. L’ex gieffino ha voluto per prima cosa, dopo aver avuto sentenza a suo favore, scagliarsi contro Antonio Zequila. Aruta era stato portato in tribunale per mancato mantenimento ai figli, ma pare che l’abbia puntata lui alla fine.

Poiché con Zequila da tempo le cose non andavano bene e l’attore aveva anche parlato male di lui adesso Aruta si è sfogato. Nel suo post ha detto a Zequila di sciacquarsi la bocca quando parla di lui perché adesso ogni ostacolo è stato rimosso. Sossio Aruta ha dunque risolto i problemi legali riguardanti gli alimenti per i figli e ha scelto di pubblicare in un post il suo passato doloroso.

Sossio Aruta si sfoga sui social contro Zequila

Le vicende con la ex moglie sui figli e sul loro mantenimento hanno portato Sossio Aruta in Tribunale. La sua ex moglie lo ha accusato di non corrisposto il mantenimento ai figli, cosa che lo ha fatto conoscere a tutti come padre degenerato. Tutti erano contro Aruta, perfino l’assistente sociale, che l’uomo ha definito una persona orribile.

Tantissimi gli haters che si sono scagliati contro di lui e hanno lanciato insulti e offese sui social. Poi, la scelta di partecipare a Uomini e donne lo ha reso popolare, ma gli ha anche portato polemiche. Per far capire quello che ha passato Aruta ha quindi voluto scrivere il un post la sua sofferenza. Per fortuna anche la legge ha sminuito quello che lui ha fatto e lo ha assolto.

Aruta assolto in pieno dai giudici

La rivincita di Aruta sta proprio nella sentenza che è a suo favore. Il giudice del tribunale ha definito le accuse e quanto commesso da Aruta come fatto tenue. Quindi non ha fatto nulla di grave, e in realtà ha sempre pensato ai suoi figli.

Sossio ha infatti scelto di incontrare i figli a Cervia invece di dare i soldi per gli alimenti, anche perché aveva solo quelli. Ha sofferto molto per quanto ha fatto, ma non aveva scelta, doveva prendere una decisione. E ha scelto di vedere i suoi ragazzi. E non ha sbagliato, visto che anche secondo la legge il suo comportamento è stato corretto.