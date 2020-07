Eva Grimaldi e Imma Battaglia grande dolore per la sua scomparsa

Dolore per Eva Grimaldi e Imma Battaglia, la coppia triste e nostalgica per la scomparsa della madre di Eva

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi Imma Battaglia ed Eva Grimaldi hanno confessato i reciproci sentimenti per le loro mamme. Nell’intervista le due donne hanno sottolineato come Eva fosse molto triste per la sua mamma che è scomparsa. Imma ed Eva, civilmente sposate dal 2010, sono state anche loro in quarantena.

Durante il lockdown la Battaglia ha dovuto far fronte ai problemi di salute della madre e della sorella. Per fortuna che tutto è andato bene. La madre di Imma ha avuto un problema per fibrillazione atriale ed è stata ricoverata d’urgenza. Sono stati brutti momenti per Imma, ma la mamma è stata meglio ed è tornata a casa. Dopo un periodo di grande apprensione in famiglia è dunque tornato il sereno e di recente la coppia ha festeggiato il compleanno della madre di Imma.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia felici insieme

La signora, che ha compiuto 90 anni, è stata circondata dall’affetto della sua famiglia e della coppia in particolare. Eva Grimaldi si è anche commossa e d’un tratto era diventata triste perché pensava alla sua mamma che non c’era più. Lo ha anche detto Imma durante l’intervista, ma ha anche sottolineato che Eva piange per qualsiasi cosa.

La Grimaldi è infatti molto sensibile e piange facilmente. Ma mentre Imma stava dicendo queste parole Eva Grimaldi ha reagito dicendo che mentre sulla torta c’era la candelina lei è diventata triste. Per fortuna è durato poco questo stato d’animo ed Eva ha detto che subito dopo è stata coinvolta piacevolmente dall’energia della mamma di Imma.

La mamma di Imma contenta della coppia

La Grimaldi ha dunque voluto ribadire nell’intervista che sta vivendo un periodo molto felice in quella che è la sua famiglia. Dopo tutta la tensione per il coronavirus adesso stanno attraversando tutti un buon momento, anche la mamma della Battaglia.

L’attivista però non ha nascosto di aver avuto paura di perdere la madre. La Battaglia ha infatti confessato che quando l’ha vista andar via con la mascherina e sulla barella pensava di non rivederla più. Imma ha ad oggi un buon rapporto con la madre, molto meglio che il passato. Adesso con lei riesce a confidarsi e a dimostrarle il suo affetto. Ha anche raccontato alla mamma di aver fatto tanto per piacerle e per renderla orgogliosa di lei. Oggi la mamma di Imma ama lei e la sua compagna più di ogni altra cosa al mondo.