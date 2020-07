Camilla Parker Bowles non sarà mai regina ecco il motivo

Non sarà mai regina Camilla Parker Bowles, la successione tocca a Kate, sarà lei a guidare la corona britannica

Da sempre al centro dell’attenzione dei media mondiali, la famiglia reale britannica è seguita in tutto quello che fa. I suoi componenti, fra cui Camilla Parker Bowles e Kate Middleton, visto che hanno sposato personaggi che dovrebbero essere eredi al trono, sono spesso sotto il gossip. Una domanda che si pongono tutti è chi sarà la successiva sovrana della corona reale.

Per logica dovrebbe essere Camilla Parker Bowles a succedere al trono, ma non è scontato che sia così. Anzi, sembra proprio che la moglie di Carlo, alla quale toccherebbe il titolo di regina consorte, non diventerà mai regina. Anche se la sua successione dovrebbe essere prevista dal Treason Act del 1351, pare che il posto di sovrana spetti a Kate.

Camilla Parker Bowles ha rinunciato al titolo di principessa del Galles

Per capire come mai la Bowles non diventerà mai regina, bisogna sottolineare che salire al trono britannico è diverso per un uomo da una donna. La regina Elisabetta, che è la regina, è sposata con Filippo che è stato nominato principe consorte. Invece, se è un uomo ad ereditare la corona, la moglie viene nominata regina consorte.

Ma dunque, perché Camilla non diventerà mai regina? Non c’entra affatto il matrimonio precedente, ma pare che sia una decisione presa proprio dalla moglie del principe Carlo. Quando Camilla e Carlo si sono sposati nel 2005 lei avrebbe dovuto assumere il titolo di “principessa del Galles”, ma vi rinunciò. La Bowles non ha voluto quello che era il titolo dato a Lady Diana, non sarebbe stato corretto.

La Bowles non torna indietro sulla sua decisione

Camilla sapeva benissimo che lady Diana era la beniamina del popolo e non poteva mai pensare di sostituirsi a lei. Così ha rifiutato il titolo, anche per non creare altre incomprensioni e ombre. La Bowles assunse dunque all’epoca il titolo di duchessa di Cornovaglia. La Bowles non ha mai detto qualcosa che facesse pensare ad un dietrofront su questa decisione, ed è più che mai decisa a mantenere il titolo attuale.

Secondo quanto detto da Clarence House, quando Carlo sarà re la Bowles non sarà regina consorte, ma principessa consorte. Ecco perché la regina dopo Elisabetta sarà Kate Middleton, la moglie di William.