Ambra Angiolini fisico da urlo in bikini al mare con Massimiliano Allegri (FOTO)

In weekend col compagno Allegri Ambra sfoggia un fisico da urlo, l’attrice e conduttrice indossa un bikini che mette in risalto il suo corpo

Sono iniziate le vacanze per Ambra Angiolini e il compagno Massimiliano Allegri. I due nel corso del lockdown hanno vissuto separati per diverso tempo, ma adesso stanno recuperando. La coppia sembra pronta per godere una magnifica estate e l’inizio non è male! Anche se sarà un’estate diversa ci sono tutti gli ingredienti per renderla unica.

Il momento della vacanza fra Ambra e Massimiliano è stato ripreso dal settimanale Chi, il giornale di Alfonso Signorini. Il settimanale ha condiviso delle immagini in cui ci si vede Ambra Angiolini con indosso un bikini e un fisico spettacolare. La Angiolini non ha avuto alcuna conseguenza dalla quarantena ed è più in forma che mai. Ambra nello scatto sorride al compagno e si percepisce quanta complicità ci sia fra i due. (Continua dopo la foto)

Ambra Angiolini sfoggia una forma perfetta in bikini

Per il primo week-end di vacanza la coppia ha scelto Monte Carlo. I due trascorreranno alcuni giorni insieme e si concederanno passeggiate e tintarelle. A Monte Carlo abita anche Briatore che è amico di Allegri. I due sono sembrati molto sereni e questi giorni insieme li stanno facendo rilassare. Dopo la quarantena forzata e la separazione adesso tutto è ok.

Massimiliano ha trascorso il periodo della quarantena in Toscana, con i figli Giorgio e Valentina. La sua famiglia abita infatti a Livorno, mentre Ambra era con i suoi bambini, Leonardo e Jolanda, avuti da Renga. I due si sono separati qualche anno fa ma sono rimasti in buoni rapporti anche per i bambini.

Ambra e Massimiliano felici insieme

Vista l’armonia che regna fra la coppia e la scelta della location, pare palese che la coppia voglia trascorrere le vacanze in un altro posto. Adesso che sono stati a Montecarlo potrebbero voler andare proprio in Toscana. E’ lì che si sono conosciuti e dove si sono innamorati. Infatti, per la prima volta la coppia è stata vista insieme all’Argentario.

Questa estate per la Angiolini potrebbe quindi voler dire un ritorno a quando è iniziata la loro storia d’amore. Inoltre, Massimiliano Allegri sta anche riflettendo su cosa fare nel futuro e che direzione dare alla sua carriera. L’allenatore dovrebbe scegliere quale squadra allenare e sta dunque cercando di capire quale strada intraprendere.