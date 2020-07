Maria De Filippi: “L’ho ripetuto per ben sei volte”

Maria De Filippi ipocondriaca: la pandemia un vero incubo per lei fa 6 volte il test sierologico

Maria De Filippi ha confessato che ha attraversato il periodo della quarantena come un vero e proprio incubo, era terrorizzata all’idea di beccarsi il virus. In realtà chi conosce la conduttrice di Canale 5 sa bene che ha tanta paura delle malattie, anzi è proprio ipocondriaca.

Appare come una donna forte, ma anche lei come tutti ha i suoi punti deboli. Proprio agli inizi, durante il lockdown quando ha dovuto portare avanti Amici ed Amici Speciali seguendo le decisioni ormai prese e la programmazione, per lei è iniziato un vero incubo.

Durante il corso delle puntate e delle prove ha fatto ben 6 test sierologici di testa sua perché aveva costantemente paura, essendo entrata a contatto con tante persone, di essersi ammalata. Inutile dire che ha usato tutte le precauzioni, guanti e Amuchina sempre con sè, mascherina, pulsometro in borsa e uno sul comodino per controllare la saturazione. Tutto questo era frutto dell’angoscia e del panico che le trasmetteva la gente che attorno a lei era terrorizzata.

Maria De Filippi, la sua riflessione “Bisogna abituarsi a convivere con il virus”

Maria De Filippi adesso è in vacanza ad Ansedonia nella sua villa. Nonostante tutto ancora adesso non può affermare di aver trovato la sua serenità, è tanto preoccupata perché ancora non è finita. Secondo il suo parere anzi bisogna iniziare ad accettare che dobbiamo convivere con questo virus, che ci si deve abituare al distanziamento sociale e si deve iniziare a ragionare in modo diverso rispetto a come si è fatto fino ad ora.

Il figlio Gabriele nel frattempo ha iniziato la convivenza con la sua fidanzata, durante la pandemia sono stati insieme, è stata lei a dargli la spinta lanciandogli il messaggio diretto: a 30 anni è arrivato il momento di lasciare mamma e papà. Lei e la ragazza hanno un ottimo rapporto, è una persona a modo, educata, elegante al punto giusto. Insomma la persona ideale per il figlio. Lei e Maurizio sono felicissimi che le cose siano andate così.

Le sue trasmissione off limits, non si entra senza analisi del sangue

Questa sera avrà inizio Temptation Island che lei seguirà dalla sua villa. Ha comunque sottolineato che prima di dare il via alla trasmissione ed alle registrazioni tutti hanno dovuto fare il test del sangue perché la conduttrice tiene alla sicurezza dei suoi collaboratori e non soltanto.

Nel frattempo continua a tenere d’occhio la sua forma fisica, tanto che in vacanza ha portato un vogatore che riproduce il rumore dell’acqua, dei cavi per allenarsi ed una palla per fare gli squat, da 5 chili. Poi una novità che nessuno si aspetta, la conduttrice farà Kite surf e afferma tra l’altro che non vede l’ora di provare.