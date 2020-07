Il Segreto puntata 3 luglio 2020: Francisca contro Pepa

Il Segreto torna su Canale 5 con la puntata del 3 luglio 2020 alle 15.45. Angustias ha provato a togliersi la vita, dopo aver scoperto che Francisca vuole farla internare. Piuttosto che passare l’esistenza rinchiusa in manicomio, preferisce morire. Sul punto di gettarsi dal terrazzo, la donna è stata fermata da Tristan e dalle domestiche, che l’hanno esortata a non compiere il folle gesto.

Nella puntata della soap opera Il Segreto andata in onda giovedì inoltre, Tristan ha scoperto che Soledad era pronta a fuggire con Juan. Il Castro ha invitato il figlio di Rosario a lasciare stare sua sorella, ma senza successo, visto che Juan gli ha ribadito che non rinuncerà mai all’amore della bella Soledad. Infine, le preoccupazioni di Raimundo non cessano di tormentarlo, dopo che Francisca ha fatto chiudere la diga che irriga i suoi campi.

Il Segreto puntata di venerdì 3 luglio 2020 su Canale 5

Vedendo con i suoi occhi lo stato mentale della moglie, Tristan deciderà do di accettare i consigli della madre e di far ricoverare la madre dei suoi figli. Francisca ha provato a corrompere il medico di famiglia per fare un certificato falso che attesti l’incapacità di intendere e volere della nuora, ma quest’ultimo a rifiutato. Nella puntata de Il Segreto andata in onda oggi, la Montenegro non si è arresa e così ha firmato le carte imitando la scrittura del dottore.

Nell’episodio di domani de Il Segreto, Tristan troverà il falso certificato medico e avrà un duro scontro con la madre. Francisca, con un’abile mossa, gli dirà che la responsabile di tutto è Pepa. Furioso, il capitano caccerà dalla Casona la levatrice, dicendole di non farsi mai più vedere. Un duro colpo per la Balmes, oltre tutti i suoi problemi che deve risolvere.

Raimundo alle prese con Francisca

Stando alle trame della puntata di domani, venerdì 3 luglio 2020 de Il Segreto su Canale 5, Raimundo farà ancora una volta i conti con la cattiveria di Francisca, decisa a rovinarlo. l’Ulloa proverà a rivolgersi alla Cassa di Risparmio per chiedere un prestito per aprire un albergo, ma la Montenrgro lo verrà a sapere grazie alla soffiata di Pedro. La matrona farà così in modo che Raimundo non ottenga mai i permessi per la costruzione dello stabile.

Stanco delle vessazioni di Francisca, Raimundo non saprà più cosa fare e si sfogherà con sua figlia Emilia, che lo inviterà alla calma. Infine, nella puntata de Il Segreto di venerdì, Soledad non ascolterà il fratello e continuerà a vedere Juan.