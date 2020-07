Un posto al sole, spoiler 13-17 luglio 2020: Serena vicina a Leonardo

Riparte la programmazione di Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai 3 che, come tutte le altre telenovelas, è stata costretta a fermare le riprese per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha messo in ginocchio il nostro Paese. Le nuove puntate inizieranno dal 13 luglio, come sempre alle 20.45.

Siamo ormai alla ventitreesima stagione di Un posto al sole, che riprende la sua programmazione. Cosa succederà nelle puntate in onda su Rai 3 dal 13 al 17 luglio 2020? Grande attenzione alla coppia Serena e Filippo che, negli ultimi tempi, ha subito una battuta d’arresto. Anche Marina dovrà fare i conti con le sue preoccupazioni, mentre gli uomini di Tregara semineranno di nuovo il panico.

Un posto al sole trame dal 13 al 17 luglio 2020

Nella puntata di lunedì 13 luglio, Fabrizio sarà molto teso per via degli affari non chiari del Pastificio e dei Cantieri. L’uomo proverà a rilassarsi in compagnia di Marina, ma non sarà semplice. Serena e Filippo discuteranno ancora ma questa volta la giovane si deciderà a fare una scelta inaspettata che cambierà per sempre il loro futuro. Nell’episodio di martedì 14 luglio di Un posto al sole, Eugenio sarà stanco di vedere quanta paura sta seminando il clan dei Tregara e passerà all’azione. Serena invece avrà dei dubbi in merito alla scelta di stare con Leonardo.

Giovedì 16 luglio, nella puntata di Un posto al sole, Eugenio rischierà grosso ma sarà disposto a tutto pur di sconfiggere il clan criminale. Guido e Mariella finalmente sceglieranno i testimoni, ma non tutti saranno d’accordo. Continueranno inoltre i dubbi di Serena che, nonostante le attenzioni di Leonardo, non potrà non pensare a Filippo e alla loro famiglia.

Fabrizio geloso di Marina

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 luglio 2020, Tregara sarà sul punto di essere arrestato, ma l’operazione si rivelerà più complicata del previsto. Eugenio dovrà fare davvero molta attenzione. Gli uomini del boss non lasceranno che il loro capo venga messo dietro le sbarre.

Infine, nella puntata di Un posto al sole in programmazione per venerdì 19 luglio, vedremo Marina e Fabrizio ai ferri corti. L’uomo è geloso di Roberto Ferri, partito con la Giordano per via di alcuni affari importanti. Clara verrà ingannata ancora una volta dal Palladini, invischiato Tregara. La giovane, innamorata di Alberto, non riesce ad aprire gli occhi e finirà per farsi del male. Infine, ci saranno tensioni tra Eugenio e Viola, che vorrebbe più serenità e tranquillità nella sua famiglia.