Caterina Balivo, il retroscena dopo l’addio a Vieni da me: “Non mi è mai piaciuto…”

Caterina Balivo non ha mai amato gli aeroporti

Dopo una stagione molti intensa e piena di preoccupazioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19, Caterina Balivo si sta rilassando insieme alla sua famiglia. Dopo un paio di stagioni alla guida di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai Uno, la professionista napoletana ha deciso di rivoluzionare tutto e puntare su qualcos’altro.

Ovviamente se ne parlerà a settembre, quindi in questi mesi estivi la donna è in vacanza col marito Guido Maria Brera e i loro due figli Guido Alberto e Cora. Visto la situazione che si sta vivendo nel mondo per la pandemia da Coronavirus, l’ex padrona di casa di Detto fatto rimarrà in Italia. “L’estate l’ho sempre passata in Italia, non mi è mai piaciuto frequentare gli aeroporti nei periodi più affollati”, ha sempre dichiarato la Balivo nelle varie interviste.

Vacanze Made in Italy per la conduttrice napoletana e la famiglia

Come accennato prima, Caterina Balivo sta trascorrendo queste giornate insieme alla sua famiglia. A settembre, invece, la professionista partenopea molto probabilmente sarà al timone di una trasmissione su La7 oppure su Sky. Nonostante l’assenza dal piccolo schermo, l’ex padrone di casa di Vieni da me è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram. Di recente, ad esempio, la 40enne ha postato una foto che la mostra dietro ai fornelli intenta a preparare una pietanza tipica che le ricorda moltissimo Capri.

“Non è una novità per me restare qui, non mi è pesato. In Italia c’è tutto: c’è il mar Mediterraneo che è stupendo, non piove quasi mai, c’è il cibo migliore del mondo ed è bello poter scoprire i posti della propria terra”, ha confessato la donna affermando che farà le vacanze Made in Italy.

Caterina Balivo e l’amore per il suo Paese

Come ogni estate anche quella di quest’anno Caterina Balivo la racconterà sul suo seguitissimo account Instagram. Nel canale la 40enne napoletana posta foto e video delle sue giornate al mare ma anche mentre gioca con i figli Guido Alberto e Cora. La professionista che per anni ha lavorato in Rai è molto legata al suo Paese.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus lei e la sua famiglia hanno deciso di girare lo Stivale e non recarsi all’estero. “Il nostro territorio va incontro ai gusti di tutti: dagli amanti della montagna a quelli del lago o del mare passando per chi vuole trascorrere del tempo in campagna. L’Italia è il posto in cui puoi fare quello che più ti piace“, ha affermato la Balivo.