Paolo Bonolis sbotta: “Sonia Bruganelli è mia moglie mentre Laura Freddi è la mia amante”

Paolo Bonolis sbotta su Instagram

Da qualche giorno Laura Freddi è finita al centro del gossip per una sua recente intervista nella quale ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex fidanzato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla loro storia, la soubrette prova un sincero affetto per il conduttore romano, mentre per la moglie di quest’ultimo che conosce appena, non può considerarla sua amica.

Dopo una serie di articoli su vari siti, la produttrice ha deciso di invitarla alla sua trasmissione online Casa SDL Le due donne e Bonolis hanno messo la parola fine ad un triangolo amoroso inesistente. Ricordiamo che Paolo e Sonia sono sposati da oltre vent’anni mentre l’ex ragazza di Non è la Rai ha un marito e una figlia. Durante la diretta Instagram il mattatore di Ciao Darwin ha sbottato dicendo: “Anche basta parlarne!”.

Bonolis, Laura Freddi e Sonia Bruganelli tutte e tre insieme su IG

La relazione sentimentale tra Paolo Bonolis e Laura Freddi risale a circa un ventennio fa. I due sono stati insieme per quattro anni e dopo la separazione ognuno si è fatto la propria vita. Il professionista romano ha conosciuto Sonia Bruganelli mentre conduceva Tira e Molla. Dopo averla sposata i due hanno avuto tre figli. Mentre la soubrette è convolata a nozze qualche tempo fa e ha una bambina.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha ribadito ancora una volta di non rinnegare la sua storia d’amore con Paolo ma nello stesso tempo è stanca di sentirsi fare delle domande su quella vicenda. In collegamento, il mattatore di Avanti un altro in modo scherzoso ha detto: “Perché state facendo questa cosa? Si sa benissimo che io sono sposato con Sonia da 23 anni e mentre con lei ho fatto 3 figli con Laura ogni tanto ci vediamo e facciamo s…o”.

L’ex co-conduttrice di Buona Domenica scherzando ha detto che dopo tale affermazione di certo avrà dei problemi con suo marito. A quel punto il collega di Laurenti ha fatto un’altra battuta: “Ma tuo marito non va a letto con mia moglie”; “No, quello è un altro”.

Le parole di Sonia Bruganelli sulla Freddi

Anche se i tre hanno voluto ironizzare sulla vicenda, nella diretta Instagram Paolo Bonolis, Laura Freddi e Sonia Bruganelli hanno voluto mettere un punto a dei pettegolezzi senza fondamenta.

A tal proposito la proprietaria della SDL 2005 ha voluto concludere il suo intervento così: “Laura è veramente una bellissima persona è molto lontana dall’arrivismo del nostro mondo. La storia tra Paolo e Laura non è stato un flirt ma una storia d’amore che è durata quattro anni ma è successo più di 20 anni fa. Vogliamo dire anche basta?”. Inoltre ha chiesto alla donna se vuole collaborare insieme in qualche lavoro per la televisione.