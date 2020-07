Belen Rodriguez insieme a Salvatore Angelucci, l’ex di Karina Cascella: la foto bollente

Gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Da qualche settimana il nome di Belen Rodriguez è al centro del gossip per la sua ennesima separazione con Stefano De Martino. I due che fino a qualche mese fa erano in procinto di sposarsi di nuovo e magari mettere al mondo un altro figlio, ora tra loro è calato il gelo. Da giorni gira voce che il ballerino napoletano l’abbia tradita più volte e ultimamente si è detto anche che lui ha un flirt con due colleghe di Made in Sud.

Indiscrezioni prontamente smentite dai diretti interessati. Ma ad alzare un polverone ci ha pensato la conduttrice di Made in Sud con uno scatto bollente postato su Instagram. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La modella argentina insieme a Salvatore Angelucci: perché?

A quanto pare Belen Rodriguez è in cerca di distrazioni dopo la sofferte separazione da Stefano De Martino. La soubrette argentina pare abbia trascorso un week-end di relax e sano divertimento nella meravigliosa cornice del Lago di Garda. Con lei oltre al fratello più piccolo Jeremias anche un volto che il pubblico di Uomini e Donne conosce perfettamente. Stiamo parlando di Salvatore Angelucci, ex troninista del dating show di Maria De Filippi ed ex compagno di Karina Cascella, opinionista dei programmi di Barbara D’Urso.

Ma cosa facevano insieme la modella e il modello? Ufficialmente nulla, ma nel profilo IG della madre di Santiago è stata condivisa una foto dall’autore interessante: proprio l’ex della Cascella. Uno scatto abbastanza provocante di cui la Rodriguez ci ha sempre abituati. Ma in tutto questo cosa ne penserà Alessandra, fidanzata dell’Angelucci? Per caso Belen lo ha fatto per provocare De Martino? (Continua dopo il post)

La storia tra Salvatore Angelucci e Karina Cascella

Per chi non lo ricordasse, Salvatore Angelucci e Karina Cascella sono diventati amici a Vero Amore, la prima edizione di Temptation Island. Dopo aver frequentato entrambi i programmi di Maria de Filippi si sono innamorati e dalla loro storia è nata la figlia Ginevra che oggi è cresciuta e ha nove anni.

Dopo tempo si sono separati e, nonostante il periodo di contrasto iniziale successivamente i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della loro ragazzina. Lei continua a ad apparire sul piccolo schermo mentre lui non lo si vede da tempo.