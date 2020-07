Pierluigi Diaco chiede scusa a Dodi Battaglia, poi l’annuncio: “Conduci tu Io e Te…”

Pierluigi Diaco lancia una frecciatina a chi lo critica

La seconda edizione di Io e Te è partita all’insegna del nervosismo da parte del padrone di casa Pierluigi Diaco. Infatti il noto giornalista in queste prime quattro settimane di programmazione ha più volte perso la pazienza con i propri ospiti. Sui vari social, in particolare su Twitter, molti utenti hanno storto il naso non approvando per niente l’atteggiamento del conduttore chiedendo ai vertici di Viale Mazzini di prendere dei seri provvedimenti.

Spesso il pubblico di Rai Uno ha senti Diaco di re questa frase: “Vuoi condurre tu?”. L’ultima volta è stato un paio di giorni fa durante l’ospitata di Monica Setta. Nella puntata in onda giovedì, il presentatore si è voluto scusare con Dodi Battaglia, ex componente dei Pooh, per averlo interrotto. Poi guardando dritto la telecamera, ha esclamato: “Conduci tu”. Per caso è stata una frecciatina verso tutti coloro che lo criticano sul web?

Il conduttore di Io e Te si scusa con Dodi Battaglia

Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te, Pierluigi Diaco ha avuto l’onore di avere in studio il grande Dodi Battaglia, storico chitarrista dei Pooh. Oltre a parlare della sua lunga e prestigiosa carriera, il professionista ha intonato un medley dei suoi migliori brani. E proprio mentre ne stava accennando uno che la regia del programma ha inquadrato il padrone di casa che chiedeva loro di alzare il volume.

Una volta terminata la performance, il giornalista si è scusato col suo ospite: “Ti chiedo scusa. Mentre hai incominciato a suonare, per dare un segnale ai gentili collaboratori dell’audio segnalavo di alzare il volume, no? Perché non ti sentivo e sono stato inquadrato e quindi ti chiedo scusa per aver interrotto un’emozione”.

Dodi Battaglia a Diaco: “Tranquillo, siamo in famiglia”

Il suo ospite Dodi Battaglia non si è per niente stranito alle parole di Pierluidi Diaco, infatti ha continuato a cantare e suonare tranquillamente la chitarra nello studio romano di Io e Te. Subito dopo il musicista dei Pooh ha rassicurato il giornalista dicendogli: “Nessun problema, siamo in famiglia”.

Mentre l’uscita poco felice nei confronti di Monica Setta non è per niente piaciuta al popolo del web. Infatti sui vari social network l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è stato bruscamente criticato e considerato un maleducato per l’atteggiamento altezoso che ha nei confronti dei suoi ospiti.