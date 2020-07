Alessandro Basciano, da corteggiatore a U&D a single a Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island ha preso il via ieri sera. Le sei coppie di fidanzati vivranno separati per 21 giorni insieme ad alcuni single che potrebbero rappresentare causa di rottura dei rapporti. Tra tutti i single, però, è apparso anche un viso noto al pubblico di Mediaset, in particolare, di Uomini e Donne, ovvero Alessandro Basciano.

Proprio Alessandro Basciano, infatti, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi lo scorso anno. Giulia Quattrociocche, all’epoca, non aveva scelto di proseguire la conoscenza al di fuori. Questa è, quindi, una bella occasione dato che è già stato notato da una delle fidanzate.

Alessandro Basciano a Uomini e Donne

Prima di sbarcare sulle spiagge di Temptation Island, Alessandro Basciano era già stato notato dal pubblico di Mediaset. Il ragazzo, che nella vita fa il rivenditore di automobili a Roma, era arrivato a Uomini e Donne nel 2019 per corteggiare Giulia Quattrociocche. Nonostante tutto l’impegno messo e nonostante un interesse che pareva sincero, Basciano non fu scelto e gli fu preferito Daniele Schiavon con cui non ha mai avuto buoni rapporti.

Dopo la non scelta erano molte le voci che volevano Alessandro Basciano come prossimo tronista a Uomini e Donne, ipotesi che, però, non si è mai verificata. La parentesi con il dating show e con il trono, quindi, pare essere conclusa definitivamente anche se, c’è chi sostiene che ancora non è detta l’ultima parola. Che Maria De Filippi abbia intenzione di proporgli uno dei prossimi troni?

L’esperienza a Temptation Island

Il passo da Uomini e Donne a Temptation Island con il ruolo di single tentatore è stato molto breve. Ed è così che il giovane Alessandro Basciano è sbarcato sulla spiaggia dell’IS Morus Relais dove è stato notato subito dalle fidanzate che l’hanno inserito tra i preferiti. Valeria, la fidanzata di Ciavy, ha indicato il bell’imprenditore del settore automobilistico come il suo prediletto.

Alessandro Basciano, forse perché già abituato alle telecamere, è apparso sin da subito a suo agio in questo nuovo ruolo di tentatore. I fans sono pronti a scommettere che non rimarrà a guardare e che cercherà di intrigare, con i modi che lo contraddistinguono, la bella Valeria. E chissà che non la faccia capitolare una volta per tutte! Per il resto, ricordiamo che il ragazzo è già padre di un bimbo di quattro anni avuto prima ancora di tentare la scalata al cuore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.