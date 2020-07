Temptation Island, Valeria e Ciavy già ai ferri corti?

Ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Questa nuova edizione ha unito l’avventura di coppie note con quella di coppie sconosciute al pubblico televisivo. Proprio tra queste si colloca quella formata da Valeria e Ciavy. Una relazione, la loro, che va avanti da un po’ di tempo ma nella quale il ragazzo non pare deciso a volersi impegnare davvero.

Valeria, infatti, vorrebbe fare dei passi avanti, magari prendendo casa insieme al suo compagno. Passo da cui Ciavy è lontanissimo e lo si è ben compreso già dalla prima puntata di Temptation Island. Il ragazzo ha fatto alcune confessioni nel villaggio che hanno ferito molto la compagna e che potrebbero rappresentare l’inizio della fine del loro rapporto.

Temptation Island, una coppia scoppiata

Potremmo quasi già definirla come una coppia scoppiata quella composta da Valeria e Ciavy. Quest’ultimo, in particolare, si è comportato come molto probabilmente non si sarebbe aspettato nessuno, men che meno la sua fidanzata. Una volta all’interno del villaggio, dopo pochissime ore, Ciavy si è subito mostrato a suo agio tra tutte le single dedicando loro battute, sorrisi ed anche qualche carezza.

Ciavy ha spiegato ai suoi compagni d’avventura che in passato ha sbagliato più volte con la fidanzata, tradendola e trattandola con distacco. Per cercare di motivare questi errori, Ciavy ha parlato di una grande voglia di libertà che mai nessuno potrà o dovrà togliergli. I tradimenti, gravi, di cui l’ultimo a dicembre 2019, mettono in discussione la stabilità di una relazione che forse, a Temptation Island, troverà la sua fine.

La reazione di Valeria

Valeria è stata tra le prime, a poche ore dall’arrivo nel villaggio, ad essere chiamata nel pinnettu per visionare i primi video del fidanzato. È stato a quel punto che la ragazza ha sentito il suo compagno dire di non essere certo di essere innamorato e di trovarsi a Temptation Island proprio per rendersene conto. Parole che hanno lasciato in lacrime la giovane Valeria ed è comprensibile che sia così: chi mai vorrebbe sentire certi discorsi dal proprio fidanzato?

La stessa Valeria, però, ha confessato durante il primo falò di essere caduta in tentazione una volta e di aver, a sua volta, tradito Ciavy. Particolare che, però, il ragazzo non ha nemmeno raccontato, molto probabilmente per una questione di “dignità”. Nel frattempo, comunque, la bella Valeria ha stretto un rapporto di complicità con il single Alessandro. Come andrà a finire?