Temptation Island, Pietro Delle Piane infrange una promessa

Ieri è iniziata la nuova edizione di Temptation Island. Le sei coppie di fidanzati e fidanzate vivranno in due villaggi separati per 21 giorni e metteranno alla prova il loro amore in questo vero reality dei sentimenti. Già durante le prime ore sono venute a galla delle paure, delle emozioni, delle verità inaspettate.

Tra gli episodi che, molto probabilmente, hanno divertito di più il pubblico televisivo di Temptation Island vi è di certo quello inerente la presunta promessa infranta di Pietro Delle Piane. Arrivata nel pinnettu per vedere dei video sul compagno, infatti, Antonella Elia se l’è presa non poco prendendo, subito dopo, una decisione drastica. Di cosa stiamo parlando? Vediamolo.

Temptation Island, la promessa infranta

La coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane era tra le più attese di quest’edizione di Temptation Island. Abbiamo già visto, a tratti, la coppia insieme durante l’ultima edizione del GF VIP quando la Elia era reclusa in casa e il compagno entrava ed usciva per giustificarsi di un presunto tradimento. In questo caso, l’uomo è stato accusato dalla fidanzata di aver infranto una promessa fatta poco prima dell’inizio del reality.

Pietro Delle Piane aveva promesso alla Elia che non avrebbe mai bevuto all’interno del villaggio dei fidanzati di Temptation Island. Il tutto al fine di non rischiare di dire cose sbagliate o, peggio, comportarsi senza avere coscienza di quel che si fa. Promessa infranta dato che nel pinnettu la Elia ha visto il compagno bere, di gusto, una bella vodka lemon insieme ad una single.

La reazione di Antonella Elia

I telespettatori di Temptation Island, così come le ragazze che erano nel pinnettu con la Elia, hanno a questo punto assistito alla reazione della showgirl. “È un bastardo” ha tuonato stupita la Elia nello stupore, a dire il vero, delle compagne d’avventura che continuavano a dirle come Pietro non avesse fatto alcunché. “Avrei preferito che mi tradisse” ha sbottato la Elia, cosa che, naturalmente, è parsa da subito molto più che irreale.

Qual è stata la reazione di Antonella Elia? Una volta uscita dal pinnettu ha preso una decisione: infrangerà anche lei la promessa che aveva fatto a Pietro prima di Temptation Island. Aveva promesso, infatti, di non fare massaggi ai tentatori, cosa che, naturalmente, farà. La donna ha subito chiesto chi si metteva in fila per usufruire del servizio. Le reazioni, a lungo termine, sono dietro l’angolo, non rimane che attendere!