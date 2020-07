Alessandra Celentano e Anna Pettinelli, relax al mare insieme (Foto)

Amici di Maria De Filippi ha chiuso i battenti da diversi mesi ormai e l’intero staff dei prof è in vacanza. A godersi il meritato riposo ci hanno pensato anche la temutissima Alessandra Celentano e l’altrettanto schietta Anna Pettinelli. La novità, però, non è questa bensì quella che le due donne sono state viste in vacanza al mare insieme.

A provare che Alessandra Celentano e Anna Pettinelli si stanno godendo il relax delle vacanze insieme è una foto che la stessa Pettinelli ha postato sul proprio profilo social. A balzare subito agli occhi è il sorriso e il volto rilassato di entrambe le donne che si dimostrano, quindi, molto amiche anche al di là dell’ambito lavorativo.

Alessandra Celentano e Anna Pettinelli al mare

Le due insegnanti dal carattere più forte e deciso di Amici di Maria De Filippi hanno deciso, quest’anno, di trascorrere insieme le vacanze estive. La conduttrice radiofonica ha postato sui social la prova di tutto ciò, un selfie scattato con Alessandra Celentano mentre sono sdraiate a prendere il sole. Le due insegnanti che tanto filo da torcere hanno dato a diversi allievi sono, dunque, ottime amiche e hanno deciso di concedersi un momento di relax insieme.

La stessa Pettinelli aggiunge alla foto una didascalia scrivendo “Pomeriggio all’ombra” e indicando una delle domande più strane di Alessandra Celentano, postale forse poco prima, ovvero “perché alla gente piace stare sdraiata”? Uno scatto che mostra le due insegnanti molto vicine, come due buone amiche e per le quali il titolo “Amici” non poteva che essere più azzeccato.

La reazione dei followers

Come era facile aspettarsi, le reazioni dei followers di Adriana Celentano e Anna Pettinelli non si sono fatte attendere. La foto ha ricevuto molti like e diversi commenti in pochissimo tempo. Ad andare per la maggiore, però, è la grande ricrescita della maestra Celentano per la quale in molti si chiedono se la donna non ha davvero avuto il tempo di recarsi dal parrucchiere.

Uno dei tanti commenti rivolti proprio ad Alessandra Celentano recita “Serve una tinta urgente ad Alessandra”. Per il resto, i commenti sono d’apprezzamento. Tra i più significativi quello di una fan che scrive “Due grandi donne che dicono sempre ciò che pensano e che combattono fino alla fine per le loro idee”. Un pensiero comune a tanti che vedono, nelle due prof, una delle migliori espressioni di Amici nonostante la severità che, spesso, le contraddistingue.