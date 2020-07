Luca Argentero tenero papà, foto dolcissima con la figlia sui social (Foto)

Sono poche settimane che Luca Argentero è diventato papà per la prima volta. La compagna Cristina Marino, infatti, ha dato alla luce la loro prima figlia, Nina Speranza, di cui papà Luca è davvero innamoratissimo. Dopo la prima foto di coppia in cui i neogenitori si sono mostrati, per la prima volta, con la bambina, è giunto il momento di un selfie tra padre e figlia.

Luca Argentero, pazzo di gioia per la nascita della sua prima figlia, si mostra sereno e al settimo cielo. Non fa eccezione quest’ultimo selfie, in bianco e nero, in cui il neopapà stringe sul petto la sua piccolina in un mix di emozione e di dolcezza. Inevitabili i commenti entusiastici dei fans.

Luca Argentero, papà al settimo cielo

Luca Argentero è diventato papà per la prima volta con la nascita di Nina Speranza. Questo lieto evento lo ha portato a descriversi come l’uomo più felice al mondo, sentimento che si mostra in tutta la sua bellezza nell’ultima immagine che l’attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Una foto che lo ritrae con la piccola Nina sul petto con la testolina appoggiata tra la sua spalla e il suo collo.

Una fotografia, quella di Luca Argentero e di Nina Speranza, che il neo papà ha modificato utilizzando un filtro bianco e nero per rendere, se possibile, ancor più bello questo scatto indimenticabile. Insomma, quello che stanno attraversando Argentero e la Marino è un momento bellissimo, un momento fatto di emozioni forti che solo la nascita di un bambino è capace di dare.

Fratellino o sorellina presto in arrivo

La piccola Nina Speranza potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina minore. A portare avanti queste indiscrezioni sono le parole che Cristina Marino ha pronunciato negli studi di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La nota influencer, infatti, ha confermato di essere molto attratta dalle famiglie numerose e di essere propensa a diverse gravidanze. Luca Argentero, naturalmente, è completamente in accordo con la compagna dal momento che da sempre ha sostenuto di amare i bambini e di volerne più di uno.

L’idea di allargare la famiglia, quindi, è molto viva sia nella mente di Luca Argentero che in quella di Cristina Marino. Nel frattempo, i neogenitori si possono godere i commenti entusiastici dei fans a quest’ultima foto. La stessa Marino ha commentato “Niente di più bello”. Altro commento VIP, ad esempio, quello della nota modella Alessia Ventura.