Al Bano tradito da Loredana Lecciso: spunta una foto durante una cena romantica (FOTO)

Molti fan di Al Bano e Romina Power credono che il cantante abbia tenuta nascosta la sua relazione con Loredana Lecciso per “tenersi buona” Romina Power. L’artista, infatti, ha ripreso un ottimo rapporto lavorativo con la cantante tanto da ritornare anche sul famoso palco dell’Ariston. A quanto pare è spuntata una prova che dimostra quanto Al Bano non sia stato sincero con Romina né con i suoi fan.

Un anno fa, quando Carrisi era già tornato con Loredana Lecciso, aveva dichiarato di non essere innamorato né di Romina Power né della showgirl. Le sue parole furono queste: “Non sono innamorato di Romina e non sono neppure innamorato di Loredana. Io sono mio”. Al Bano si definiva single affermando che non si innamora con facilità. Inoltre, aggiunse poi altri retroscena intimi spiegando che la notte non sentiva affatto la mancanza di una donna.

Al Bano Carrisi ha mentito a tutti

Al Bano e Loredana Lecciso come tutti sanno sono tornati insieme. Ma già un anno fa, la coppia si è fatta vedere una accanto all’altra e alcune immagini della show girl salentina lo confermano. Infatti, tali scatti mostrerebbero come l’artista di Cellino San Marco abbia preso in giro tutti.

Il 25 luglio 2019, Loredana ha postato uno scatto su Instagram, insieme ad Al Bano ma lui non si è accorto di nulla visto. La showgirl, infatti, lo ha ripreso di spalle tradendolo a sua insaputa. A questo punto possiamo confermare che non è vero quello che ha detto Al Bano proprio un anno fa sul fatto che era “strasingle”. Il cantante sicuramente lo avrebbe fatto per proteggere gli equilibri familiari e soprattutto per evitare il gossip. (Continua dopo il post)

Ritorno di fiamma per la coppia

Una cosa è certa Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme e molto più innamorati di prima. Dopo tanto gossip e presunte rivelazioni, a confermare il ritorno di fiamma tra i due è stato lo stesso cantante poche settimane fa.

Al Bano ha voluto mettere fine al famoso ‘triangolo amoroso’ che ormai era diventato l’unico problema per i suoi fan. L’artista non ha mai amato i pettegolezzi e anche durante le interviste sottolinea il fatto di ovler parlare della sua carriera, dei propri figli e progetti.

Con Romina Power c’è solo un rapporto lavorativo e ovviamente un bene immenso. Loredana Lecciso oltre ad essere la madre dei suoi due ragazzi, Jasmine e Bido è ad oggi anche la sua metà e per tale motivo chiede rispetto.