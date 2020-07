Rocco Siffredi imbarazza Bianca Guaccero: “Non fare il porno altrimenti manderesti tutte a casa”

Rocco Siffredi mette in imbarazzo Bianca Guaccero

Purtroppo la nuova stagione di Detto Fatto è giunta al termine. Venerdì 3 luglio 2020, infatti va in onda l’ultimo appuntamento. Nel frattempo nella penultima puntata la padrona di casa Bianca Guaccero ha avuto l’onore di avere in collegamento Rocco Siffredi.

Il celebre attore di film per adulti è stato chiamato in causa dall’opinionista Jonathan Kashanian. Qualche giorno fa quest’ultimo e la professionista pugliese hanno messo in scena una simpatica gag in studio, quindi ora hanno chiesto il parere dell’ex naufrago.

Ovviamente quest’ultimo che ama moltissimo le donne non si è risparmiato a fare i complimenti alla conduttrice: “Bianca ma quanto sei bella? Io sono un tuo grande fan quindi non posso parlare”. Ma non è finita qui visto che è riuscito a farla imbarazzare in diretta per la seguente frase: “Resta nel tuo mondo, perché se arrivi nel nostro le mandi tutte a casa”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Bianca Guaccero sudata per l’imbarazzo a detto Fatto

Chiamato in causa a Detto Fatto per giudicare la performance di Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero, Rocco Siffredi ne ha approfittato per dire a quest’ultima di essere adatta ai film che produce lui.

Dopo un forte imbarazzo iniziale, la professionista pugliese ha replicato in questo modo: “Sono imbarazzata. Grazie per la fiducia. Questo rimane un messaggio storico per la mia vita e per la mia carriera”. L’artefice di tale momento è stato l’ex gieffino ed ex naufrago come Rocco che, vedendo la sua collega in grosse difficoltà ha esclamato: “Ragazzi sta sudando, è imbarazzatissima”.

Jonathan Kahanian fa una precisazione su Carmen Di Pietro

Il momento d’imbarazzo ma anche di divertimento a Detto Fatto è avvenuto durante lo spazio riservato a Jonathan Kahanian, ovvero la SuperClassifica Jon. E se qualche minuto prima la padrona di casa Bianca Guaccero ha fatto un appello ad Alessia Marcuzzi, l’ex gieffino ha voluto fare un chiarimento su Carmen Di Pietro.

“In un puntata andata in onda novembre, dicembre ho detto che un suo spasimante pensava di essere stato usato da lei, in realtà poi lui mi ha contattato offeso, dicendo che avevo detto delle inesattezze. Dunque chiarisco lui non si è lamentato hanno solo fatto un servizio insieme”, ha concluso l’opinionista.