Barbara D’Urso corre sui tetti di Mediaset, le critiche del web: “Stai attenta a non precipitare” [FOTO]

Barbara D’Urso sui tetti di Mediaset: per quale motivo?

Dopo qualche giorno di relax a Venezia in compagnia di amici e critiche per non aver indossato la mascherina, Barbara D’Urso è tornata nel suo habitat abituale: Cologno Monzese. Ebbene sì, sembra proprio che Carmelita abbia nostalgia degli studi Mediaset e per tale ragione ha deciso di postare uno scatto sui suoi canali social che la mostrano sul tetto di un edificio appartenente all’azienda del Biscione.

A corredo della foto appena descritta, la professionista napoletana ha scritto la seguente didascalia: “Correndo sul tetto di Cologno! Occhio che mi avvicino…”. Si tratta di una promessa o una minaccia verso il suo pubblico? Con molta probabilità la stakanovista si è recata negli studi per realizzare i promo per la prossima edizione dei suoi programmi: Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. (Continua dopo il post)

Carmelita criticata per la foto su Instagram

Sicuramente dopo questa nuova incursione negli studi Mediaset, Barbara D’Urso entrerà ufficialmente in vacanza. A quanto pare quest’ultima rimarrà nel nostro Paese come il resto del personaggi del mondo dello spettacolo. Nel frattempo la professionista partenopea è tornata a far parlare di sé per una foto che la stessa ha poi condiviso sul suo account Instagram. Nello specifico, Carmelita si trova sul tetto di un edificio Mediaset a Cologno Monzese e corre a favore di colei che ha il suo cellulare.

Un’iniziativa social che non è piaciuta a gran parte del popolo del web. Infatti, sotto il contenuto in questione sono piovute centinaia di critiche. In tanti le hanno consigliato di stare attenta altrimenti potrebbe precipitare nel vuoto, altri ancora le hanno chiesto perché tiene sempre la testa all’insù. Qualcuno, invece, l’ha criticata per il suo outfit: stivali e giacca con le frange considerato inappropriato visto che siamo a luglio.

I prossimi impegni di Barbara D’Urso

Qualche giorno fa in occasione di un’intervista, Barbara D’urso ha svelato ai lettori della rivista le date di partenza di tutte le sue trasmissioni. In pratica Pomeriggio Cinque inizierà il prossimo 7 settembre, mentre Live e Domenica Live dal 13, sempre alle 17:20. Insomma per Carmelita dopo la pausa estiva inizierà un’altra stagione televisiva piena di impegni che aumenteranno ancora il prossimo anno col ritorno alla conduzione del Grande Fratello Nip.