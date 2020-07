Paolo Bonolis ha tradito Sonia Bruganelli, confessione in diretta: si ogni tanto ci vediamo di nascosto… (FOTO)

Sembra davvero infinito questo nuovo pettegolezzo che vede protagonista Laura Freddi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Proprio la moglie del conduttore ha definito questo gossip il nuovo triangolo amoroso dell’estate.

Fortunatamente, però, Paolo Bonolis e la Bruganelli sono felicemente sposati e tra di loro non c’è di mezzo nessun terzo incomodo. E proprio per smentire ogni gossip e qualsiasi ipotesi ci ha pensato la stessa Sonia con una diretta su Instagram in compagnia della sua ‘rivale’.

Sonia Bruganelli stupisce Laura Freddi

La moglie di Paolo Bonolis durante la giornata di ieri ha deciso di mandare su Instagram una diretta in compagnia di Laura Freddi. Come tutti sanno l’ex velina di Striscia negli anni ’80 ha avuto una storia con il conduttore Mediaset e durante un’intervista a Novella 2000 ha detto delle cose che poco sono piaciute al pubblico.

Tutto infatti è iniziato così: “Paolo Bonolis e io siamo stati insieme e lo sanno tutti ma è stato tanto tempo fa. Tra noi c’è sempre stata stima e affetto e conosco sua moglie Sonia anche se non posso dirmi sua amica”. Parole sincere, senza doppi sensi, che però hanno fatto scattare le consuete illazioni, il gossip estivo.

A rispondere ai fan però ci ha pensato direttamente Sonia Bruganelli esprimendo parole inaspettate nei suoi confronti: “Laura Freddi è veramente una bellissima persona. La storia tra Paolo e Laura non è stato un flirt ma una storia d’amore che è durata quattro anni ma è successo più di 20 anni fa. Vogliamo dire anche basta?“. Infine, ha spiazzato tutti: “Potremmo però iniziare una collaborazione, se capiterà. Spero che possa capitare, potremmo lavorare insieme”. (Continua dopo il post)

La moglie di Paolo Bonolis incontra l’ex velina e lui fa una clamorosa confessione

E come promesso la moglie di Paolo Bonolis ha incontrato Laura Freddi nel suo studio SDL 2005. Durante una lunga diretta, l’ex velina si è scusata dichiarando la sua buona fede durante l’intervista a Novella 2000.

A interrompere le sue parole ci ha pensato proprio Paolo che con ironia ha affermato: sono passati 23 anni, eh mentre con Sonia ho fatto tre figli con Laura ci vediamo ogni tanto di nascosto. Tali parole hanno fatto sorridere la Bruganelli che senza gelosia e malizia ha invitato suo marito a smetterla prima che il web si scateni con un nuovo gossip.