Temptation Island, al falò accade un fatto insolito: “È la prima volta nella storia del programma” (VIDEO)

Ieri, giovedì 2 luglio, è andata in onda la prima puntata della settima edizione di Temptation Island e i vari fidanzati hanno già avuto modo di effettuare i primi falò. Tra le coppie che hanno generato più scalpore ci sono, sicuramente, Valeria e Ciavy.

Il ragazzo si è molto avvicinato ad una tentatrice e le ha anche confessato delle cose abbastanza private della sua relazione con Valeria. Quest’ultima, allora, per “vendicarsi” ha cominciato a frequentare un tentatore. Nel momento in cui Ciavy ha visto tutto al falò, però, è accaduto un fatto insolito.

L’episodio insolito al falò dei fidanzati

Nella puntata di ieri di Temptation Island, al falò dei fidanzati si è verificato un episodio molto particolare. Dopo essersi allegramente divertito con una tentatrice, Ciavy ha visto i video inerenti la sua fidanzata. Lei, un po’ per ripicca nei suoi confronti, ha cominciato a lasciarsi molto andare con un tentatore. La ragazza è arrivata a pronunciare anche frasi molto importanti, dato che ha detto di sentirsi molto emozionata e confusa. Nel vedere tutti questi accadimenti, Ciavy ha perso le staffe ed ha reputato assurdo e irrispettoso il comportamento di Valeria.

Mentre esprimeva i suoi pensieri, però, è inaspettatamente intervenuto Lorenzo, fidanzato di Manila. Il protagonista ha redarguito il suo compagno d’avventura dicendo che anche lui non si è comportato in modo esemplare nel villaggio. Inoltre, ha anche esortato il suo compagno d’avventura a farsi un esame di coscienza valutando i suoi errori. Tali parole hanno praticamente ammutolito Ciavy. (Clicca qui per il video)

Il web commenta la puntata di Temptation Island

Subito dopo questo avvenimento al falò, i telespettatori di Temptation Island si sono fiondati su Twitter per commentare quanto accaduto. Molti hanno definito quanto accaduto un fatto davvero insolito. Solitamente, infatti, tra fidanzati, così come tra fidanzate, si crea un unione che spinge ad appoggiarsi reciprocamente. Lorenzo, invece, è riuscito a mantenere un’obiettività importante, che gli ha fatto guadagnare parecchi punti.

Gli utenti del web hanno, quindi, definito l’episodio come un qualcosa che non si è mai verificato prima d’ora nella storia del programma. Sui social, ovviamente, non sono mancati commenti profondamente negativi nei confronti di Ciavy, il quale è stato reputato ridicolo e ipocrita per predicare bene e razzolare male. Il pubblico ha, addirittura, esortato Valeria a tradirlo perché questo è ciò che si merita il suo compagno.